«Білий Барс» підписав контракт з перспективним українським голкіпером
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Розсилка
Кирило Кучер
Бронзові призери чемпіонату України посилили воротарську позицію
Білоцерківський «Білий Барс» після оформлення офіційної заявки на сезон УХЛ-2018/19 поповнив свій склад ще одним хокеїстом.
Про це повідомляє прес-служба Української хокейної ліги.
Бронзові призери чемпіонату України посилили воротарську позицію 21-річним українцем Кирилом Кучером, який пройшов з командою передсезонні збори.
Останні два сезони Кучер провів в російському ХК «Бєлгород».
Примітно, що в сезоні 2014/15 Кирило захищав кольори київського АТЕКа, з яким став чемпіоном України, зігравши в трьох матчах.
Свій перший матч «Білий Барс» проведе вдома проти МХК «Динамо».