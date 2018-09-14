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    «Білий Барс» підписав контракт з перспективним українським голкіпером

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    Кирило Кучер - «Білий Барс» підписав контракт з перспективним українським голкіпером
    Кирило Кучер

    Бронзові призери чемпіонату України посилили воротарську позицію

    Білоцерківський «Білий Барс» після оформлення офіційної заявки на сезон УХЛ-2018/19 поповнив свій склад ще одним хокеїстом.

    Про це повідомляє прес-служба Української хокейної ліги.

    Бронзові призери чемпіонату України посилили воротарську позицію 21-річним українцем Кирилом Кучером, який пройшов з командою передсезонні збори.

    Останні два сезони Кучер провів в російському ХК «Бєлгород».

    Примітно, що в сезоні 2014/15 Кирило захищав кольори київського АТЕКа, з яким став чемпіоном України, зігравши в трьох матчах.

    Свій перший матч «Білий Барс» проведе вдома проти МХК «Динамо».

    чемпіонат України хокей
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