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    Білоруський клуб продовжив контракт із українським півзахисником

    Зубков виступатиме на «Неман» мінімум до кінця наступного року
    Українець Руслан Зубков продовжив контракт з «Неманом». Про це білоруський клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в соцмережах. Нова угода розрахована на один рік, тобто гравцем білоруського клубу Руслан залишатиметься до кінця наступного року (в Білорусі чемпіонат проводиться за системою весна-осінь). Нагадаємо, що Зубков
    • Сьогодні, 20:31
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    Зубков виступатиме на «Неман» мінімум до кінця наступного року

    Українець Руслан Зубков продовжив контракт з «Неманом».

    Про це білоруський клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в соцмережах.

    Нова угода розрахована на один рік, тобто гравцем білоруського клубу Руслан залишатиметься до кінця наступного року (в Білорусі чемпіонат проводиться за системою весна-осінь).

    Нагадаємо, що Зубков підписав контракт з «Неманом» в березні цього року, а попереднім клубом півзахисника була кропивницька «Зірка».

    У минулому сезоні чемпіонату Білорусі українець зіграв за свій клуб в 23 матчах, в яких відзначився одним забитим голом.

    Також слід зазначити, що «Неман» в минулому чемпіонаті фінішував на шостому місці.

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