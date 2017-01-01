Білоруський клуб продовжив контракт із українським півзахисником
- Сьогодні, 20:31
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Зубков виступатиме на «Неман» мінімум до кінця наступного року
Українець Руслан Зубков продовжив контракт з «Неманом».
Про це білоруський клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в соцмережах.
Нова угода розрахована на один рік, тобто гравцем білоруського клубу Руслан залишатиметься до кінця наступного року (в Білорусі чемпіонат проводиться за системою весна-осінь).
Нагадаємо, що Зубков підписав контракт з «Неманом» в березні цього року, а попереднім клубом півзахисника була кропивницька «Зірка».
У минулому сезоні чемпіонату Білорусі українець зіграв за свій клуб в 23 матчах, в яких відзначився одним забитим голом.
Також слід зазначити, що «Неман» в минулому чемпіонаті фінішував на шостому місці.