Більше десятка юнаків постраждали від удару блискавки футбольного матчу у Швейцарії



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Швидка допомога на місці інциденту в Швейцарії Світлина - tagblatt.ch

Неприємний випадок стався на футбольному матчі у Швейцарії

У Швейцарії стався прикрий випадок під час якого блискавка влучила в футбольне поле, коли відбувався матч юнацьких команд. В результаті цієї події постраждали 14 дітей. Про це повідомляє видання St.Galler Tagblatt.

Спершу блискавка влучила в ліхтарний стовп, а потім розійшлася по всьому футбольному полю. В результаті інциденту в лікарні були доставлені 14 підлітків з двох команд, усім постраждалим від 15 до 16 років. Одного із них відправили до лікарні на вертольоті.

«За відомою на даний момент інформації, блискавка вдарила в ліхтарний стовп. Заряд перейшов в землю і поширився по полю», - повідомляє поліція Санкт-Галлена.

Примітно, що прокуратура і поліція почали з'ясування обставин інциденту.

«Шок як і раніше великий. Ми думаємо про молодь, батьків і тренерів», – сказав президент Футбольної асоціації Східної Швейцарії (OFV) Стефан Хойзельманн.

Зазначається, що матч відбувався між командами ФК «Абтвіль-Енгельбург» і ФК «Мюнстерлінген».

Додамо також, при цьому ніхто з глядачів не постраждав.

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