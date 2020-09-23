Більше десятка юнаків постраждали від удару блискавки футбольного матчу у Швейцарії
Неприємний випадок стався на футбольному матчі у Швейцарії
У Швейцарії стався прикрий випадок під час якого блискавка влучила в футбольне поле, коли відбувався матч юнацьких команд. В результаті цієї події постраждали 14 дітей. Про це повідомляє видання St.Galler Tagblatt.
Спершу блискавка влучила в ліхтарний стовп, а потім розійшлася по всьому футбольному полю. В результаті інциденту в лікарні були доставлені 14 підлітків з двох команд, усім постраждалим від 15 до 16 років. Одного із них відправили до лікарні на вертольоті.
«За відомою на даний момент інформації, блискавка вдарила в ліхтарний стовп. Заряд перейшов в землю і поширився по полю», - повідомляє поліція Санкт-Галлена.
Примітно, що прокуратура і поліція почали з'ясування обставин інциденту.
«Шок як і раніше великий. Ми думаємо про молодь, батьків і тренерів», – сказав президент Футбольної асоціації Східної Швейцарії (OFV) Стефан Хойзельманн.
Зазначається, що матч відбувався між командами ФК «Абтвіль-Енгельбург» і ФК «Мюнстерлінген».
Додамо також, при цьому ніхто з глядачів не постраждав.