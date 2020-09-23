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    Більше десятка юнаків постраждали від удару блискавки футбольного матчу у Швейцарії

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    Швидка допомога на місці інциденту в Швейцарії&nbsp; - Більше десятка юнаків постраждали від удару блискавки футбольного матчу у Швейцарії
    Швидка допомога на місці інциденту в Швейцарії 
    Світлина - tagblatt.ch

    Неприємний випадок стався на футбольному матчі у Швейцарії

    У Швейцарії стався прикрий випадок під час якого блискавка влучила в футбольне поле, коли відбувався матч юнацьких команд. В результаті цієї події постраждали 14 дітей. Про це повідомляє видання St.Galler Tagblatt.

    Спершу блискавка влучила в ліхтарний стовп, а потім розійшлася по всьому футбольному полю. В результаті інциденту в лікарні були доставлені 14 підлітків з двох команд, усім постраждалим від 15 до 16 років. Одного із них відправили до лікарні на вертольоті.

    «За відомою на даний момент інформації, блискавка вдарила в ліхтарний стовп. Заряд перейшов в землю і поширився по полю», - повідомляє поліція Санкт-Галлена.

    Примітно, що прокуратура і поліція почали з'ясування обставин інциденту.

    «Шок як і раніше великий. Ми думаємо про молодь, батьків і тренерів», – сказав президент Футбольної асоціації Східної Швейцарії (OFV) Стефан Хойзельманн.

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    Більше десятка юнаків постраждали від удару блискавки футбольного матчу у Швейцарії

    Зазначається, що матч відбувався між командами ФК «Абтвіль-Енгельбург» і ФК «Мюнстерлінген».

    Додамо також, при цьому ніхто з глядачів не постраждав.

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    прокуратура НОВИНИ ФУТБОЛУ поліція час
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