На білоруських спортсменів почався тиск з боку режиму Лукашенка
Надалі спортсменів намагатимуться задіювати в провладних мітингах
На білоруських спортсменів, значна частина яких підтримує вуличні протести через маніпуляції навколо президентських виборів і жорстокості силовиків у ставленні до протестувальників, чинна влада почала здійснювати тиск. Вчора, 27 серпня, до спортсменів в Республіканський центр олімпійської підготовки з легкої атлетики в Мінську приїздив міністр спорту Сергій Ковальчук, щоб провести ідеологічну роботу, сповіщає Telegram-канал Nexta.
«Чиновника відправили для проведення ідеологічної бесіди з національною командою з легкої атлетики, учасники якої раніше підписалися під зверненням, в якому висловлювали незгоду з фальсифікацією виборів і насильством у відношенні до мирних громадян» - повідомляють працівники Центру.
Надалі спортсменів, за інформацією джерела, намагатимуться задіювати в провладних мітингах.