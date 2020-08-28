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    На білоруських спортсменів почався тиск з боку режиму Лукашенка

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    Республіканський центр олімпійської підготовки з легкої атлетики в Мінську - На білоруських спортсменів почався тиск з боку режиму Лукашенка
    Республіканський центр олімпійської підготовки з легкої атлетики в Мінську
    Світлина - НОК Білорусі

    Надалі спортсменів намагатимуться задіювати в провладних мітингах

    На білоруських спортсменів, значна частина яких підтримує вуличні протести через маніпуляції навколо президентських виборів і жорстокості силовиків у ставленні до протестувальників, чинна влада почала здійснювати тиск. Вчора, 27 серпня, до спортсменів в Республіканський центр олімпійської підготовки з легкої атлетики в Мінську приїздив міністр спорту Сергій Ковальчук, щоб провести ідеологічну роботу, сповіщає Telegram-канал Nexta.

    «Чиновника відправили для проведення ідеологічної бесіди з національною командою з легкої атлетики, учасники якої раніше підписалися під зверненням, в якому висловлювали незгоду з фальсифікацією виборів і насильством у відношенні до мирних громадян» - повідомляють працівники Центру.

    Надалі спортсменів, за інформацією джерела, намагатимуться задіювати в провладних мітингах.

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    Білорусь легка атлетика спорт поза політикою
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