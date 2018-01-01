«БІПА» підписала латвійського баскетболіста
- Сьогодні, 16:32
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Розсилка
Лауріс Блаус наступні кілька місяців проведе в одеському клубі та спробує допомогти команді пройти якнайдалі у плей-офф Суперліги
Керівництво БК «БІПА-Одеса» знайшло додаткові можливості для посилення складу.
Після переговорного процесу було укладено угоду з гравцем з Латвії, інформує офіційний сайт одеського клубу.
Останнім клубом центрового був «Бетсафе Лієпая» (Betsafe Liepaja), який виступає у латвійській баскетбольній лізі.
Лауріс Блаус – центровий. Дата народження - 16.02.1990. Зріст - 208 см, вага - 110 кг.
Окрім того, за згодою сторін клуб припиняє співпрацю з Дмитром Тихоновим і Михайлом Волчановим.
Керівництво БК «БІПА-Одеса» подякувало гравцям за спільну роботу та побажало їм успіхів у подальшій кар'єрі.
«У той же час керівництво клубу докладає додаткових зусиль, щоб запросити у клуб гравця на позицію центрового», - було зазначено у повідомленні на сайті клубу.
Як бачимо, команда це підсилення знайшла.
Нагадаємо, у крайньому своєму матчі «БІПА-Одеса» розгромно поступилася «Хіміку».
Зауважимо, що «БІПА» здобула путівку у Фінал чотирьох Кубка України, де зіграє з тим же «Хіміком».