«БІПА» підписала латвійського баскетболіста

Лауріс Блаус наступні кілька місяців проведе в одеському клубі та спробує допомогти команді пройти якнайдалі у плей-офф Суперліги

Керівництво БК «БІПА-Одеса» знайшло додаткові можливості для посилення складу. Після переговорного процесу було укладено угоду з гравцем з Латвії, інформує офіційний сайт одеського клубу. Останнім клубом центрового був «Бетсафе Лієпая» (Betsafe Liepaja), який виступає у латвійській баскетбольній лізі. Лауріс Блаус –



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Лауріс Блаус

Лауріс Блаус наступні кілька місяців проведе в одеському клубі та спробує допомогти команді пройти якнайдалі у плей-офф Суперліги

Керівництво БК «БІПА-Одеса» знайшло додаткові можливості для посилення складу.

Після переговорного процесу було укладено угоду з гравцем з Латвії, інформує офіційний сайт одеського клубу.

Останнім клубом центрового був «Бетсафе Лієпая» (Betsafe Liepaja), який виступає у латвійській баскетбольній лізі.

Лауріс Блаус – центровий. Дата народження - 16.02.1990. Зріст - 208 см, вага - 110 кг.

Окрім того, за згодою сторін клуб припиняє співпрацю з Дмитром Тихоновим і Михайлом Волчановим.

Керівництво БК «БІПА-Одеса» подякувало гравцям за спільну роботу та побажало їм успіхів у подальшій кар'єрі.

«У той же час керівництво клубу докладає додаткових зусиль, щоб запросити у клуб гравця на позицію центрового», - було зазначено у повідомленні на сайті клубу.

Як бачимо, команда це підсилення знайшла.

Нагадаємо, у крайньому своєму матчі «БІПА-Одеса» розгромно поступилася «Хіміку».

Зауважимо, що «БІПА» здобула путівку у Фінал чотирьох Кубка України, де зіграє з тим же «Хіміком».