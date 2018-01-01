Визначено півфінальні пари чоловічого і жіночого Кубків Суперліги

Дати та точні місця проведення будуть повідомленні пізніше

Під час Матчу Зірок Суперліги було проведено жеребкування Фіналів чотирьох Кубків України. Генсек ФБУ Володимир Драбіковський і підростаюче покоління миколаївського баскетболу були визначені такі пари: Жіночий Кубок України БК «Франківськ» - «Київ-Баскет»«Інтерхім» (Одеса) – «Динамо» (Київ)