Визначено півфінальні пари чоловічого і жіночого Кубків Суперліги
- Сьогодні, 17:54
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«БІПА» – «Хімік». Фото: БК Хімік
Дати та точні місця проведення будуть повідомленні пізніше
Під час Матчу Зірок Суперліги було проведено жеребкування Фіналів чотирьох Кубків України.
Генсек ФБУ Володимир Драбіковський і підростаюче покоління миколаївського баскетболу були визначені такі пари:
Жіночий Кубок України
БК «Франківськ» - «Київ-Баскет»
«Інтерхім» (Одеса) – «Динамо» (Київ)
Чоловчий Кубок України
«Дніпро»- «Авантаж-Політехнік»
«БІПА» – «Хімік»
Дати та точні місця проведення кубкових Фіналів чотирьох будуть оголошені пізніше, проте мова йде, ймовірно, про перші і другі вихідні березня.
Джерело: sportarena.com