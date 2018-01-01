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    Визначено півфінальні пари чоловічого і жіночого Кубків Суперліги

    Дати та точні місця проведення будуть повідомленні пізніше
    Під час Матчу Зірок Суперліги було проведено жеребкування Фіналів чотирьох Кубків України. Генсек ФБУ Володимир Драбіковський і підростаюче покоління миколаївського баскетболу були визначені такі пари: Жіночий Кубок України БК «Франківськ» - «Київ-Баскет»«Інтерхім» (Одеса) – «Динамо» (Київ)
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    &laquo;БІПА&raquo; &ndash; &laquo;Хімік&raquo;. Фото: БК Хімік
    «БІПА» – «Хімік». Фото: БК Хімік

    Дати та точні місця проведення будуть повідомленні пізніше

    Під час Матчу Зірок Суперліги було проведено жеребкування Фіналів чотирьох Кубків України.

    Генсек ФБУ Володимир Драбіковський і підростаюче покоління миколаївського баскетболу були визначені такі пари:

    Жіночий Кубок України

    БК «Франківськ» - «Київ-Баскет»
    «Інтерхім» (Одеса) – «Динамо» (Київ)

    Чоловчий Кубок України

    «Дніпро»- «Авантаж-Політехнік»
    «БІПА» – «Хімік»

    Дати та точні місця проведення кубкових Фіналів чотирьох будуть оголошені пізніше, проте мова йде, ймовірно, про перші і другі вихідні березня.

    Джерело: sportarena.com

    Кубок України жеребкування баскетбол
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