Бій блогерів перевершив за касовими зборами поєдинок Кличка з Ф'юрі (відео)



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Фото з Twitter

У рингу зустрілися Пол Логан і KSI

У Манчестері (Великобританія) відбувся боксерський поєдинок відеоблогерів.

На рингу зустрілися Пол Логан (США) і KSI (Великобританія).

Бій транслювався у прямому ефірі на Youtube.

Його перегляд був платним і коштував 7,5 фунта, повідомляє The Sun.

Рішенням більшості суддів поєдинок завершився внічию. KSI вважає цей результат несправедливим і впевнений, що переміг він.

Точна сума касових зборів поки невідома.

Однак є дані, що поєдинок вже перевершив за цим показником, наприклад бої Тайсона Ф'юрі з Володимиром Кличком та Тоні Беллью з Девідом Хеєм.