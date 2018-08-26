Бій блогерів перевершив за касовими зборами поєдинок Кличка з Ф'юрі (відео)
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Фото з Twitter
У рингу зустрілися Пол Логан і KSI
У Манчестері (Великобританія) відбувся боксерський поєдинок відеоблогерів.
На рингу зустрілися Пол Логан (США) і KSI (Великобританія).
Бій транслювався у прямому ефірі на Youtube.
Його перегляд був платним і коштував 7,5 фунта, повідомляє The Sun.
Рішенням більшості суддів поєдинок завершився внічию. KSI вважає цей результат несправедливим і впевнений, що переміг він.
Точна сума касових зборів поки невідома.
Однак є дані, що поєдинок вже перевершив за цим показником, наприклад бої Тайсона Ф'юрі з Володимиром Кличком та Тоні Беллью з Девідом Хеєм.
What a fight!!! Majority draw!! #ksivsloganpaul pic.twitter.com/fwvstrQHe9— JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) 25 серпня 2018 р.