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    Бій блогерів перевершив за касовими зборами поєдинок Кличка з Ф'юрі (відео)

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    Фото з Twitter - Бій блогерів перевершив за касовими зборами поєдинок Кличка з Ф'юрі (відео)
    Фото з Twitter

    У рингу зустрілися Пол Логан і KSI

    У Манчестері (Великобританія) відбувся боксерський поєдинок відеоблогерів.

    На рингу зустрілися Пол Логан (США) і KSI (Великобританія).

    Бій транслювався у прямому ефірі на Youtube.

    Його перегляд був платним і коштував 7,5 фунта, повідомляє The Sun.

    Рішенням більшості суддів поєдинок завершився внічию. KSI вважає цей результат несправедливим і впевнений, що переміг він.

    Точна сума касових зборів поки невідома.

    Однак є дані, що поєдинок вже перевершив за цим показником, наприклад бої Тайсона Ф'юрі з Володимиром Кличком та Тоні Беллью з Девідом Хеєм.

    США бокс
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