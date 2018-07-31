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    Бій Дерев'янченко - Джейкобс, ймовірно, відбудеться 10 листопада

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    Сергій Дерев'янченко - Бій Дерев'янченко - Джейкобс, ймовірно, відбудеться 10 листопада
    Сергій Дерев'янченко

    Контракт ще не підписаний, але всі спірні питання вирішені

    Українець Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) і американець Деніел Джейкобс (34-2, 29 КО), швидше за все, проведуть бій 10 листопада в Nassau Veterans Memorial Coliseum в Юніондейлі.

    Про це повідомляє ESPN.

    Промоутери боксерів Едді Херн і Лу Дібелла хотіли провести бій в спорткомплексі Madison Square Garden або в Barclays Center, але не змогли домовитися щодо оренди та узгодити дату з розкладом телеканалу.

    В результаті вечір боксу буде показаний в США на телеканалі НВО.

    Контракт ще не підписаний, але всі спірні питання вирішені.

    Дерев'янченко і Джейкобс битимуться за вакантний титул IBF в середній вазі, якого в червні 2018 року було позбавлено Геннадія Головкіна через те, що замість бою з обов'язковим претендентом Дерев'янченком він вирішив провести фінансово вигідний бій-реванш з мексиканцем Саулем Альваресом.

    Джерело: ua.tribuna.com

    бокс
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