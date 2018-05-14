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    Бій Ломаченко - Лінарес став найбільш рейтинговим на кабельному телебаченні США в 2018 році

    • Сьогодні, 10:46
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Поєдинок транслював ESPN

    Бій чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO і в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) з Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО) став найбільш рейтинговим в США на кабельному телебаченні в цьому році.

    Поєдинок транслював ESPN, показники трансляції складають тепер метрику 1.0 по відношенню до решти боїв.

    Точна цифра аудиторії не називається.

    Як відомо, Ломаченко переміг венесуельця у 10-му раунді ударом в печінку.

    Раніше стало відомо, що згідно з офіційними картами суддів, на момент нокауту в десятому раунді в бою Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес була нічия.

    До цього найбільш рейтинговим поєдинком в 2018 році був бій Головкін - Мартиросян на HBO, його метрика тепер становить 0,9.

    Джерело: ua.tribuna.com

    бокс Василь Ломаченко
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