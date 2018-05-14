Бій Ломаченко - Лінарес став найбільш рейтинговим на кабельному телебаченні США в 2018 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Getty Images

Поєдинок транслював ESPN

Бій чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO і в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) з Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО) став найбільш рейтинговим в США на кабельному телебаченні в цьому році.

Поєдинок транслював ESPN, показники трансляції складають тепер метрику 1.0 по відношенню до решти боїв.

Точна цифра аудиторії не називається.

Як відомо, Ломаченко переміг венесуельця у 10-му раунді ударом в печінку.

Раніше стало відомо, що згідно з офіційними картами суддів, на момент нокауту в десятому раунді в бою Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес була нічия.

До цього найбільш рейтинговим поєдинком в 2018 році був бій Головкін - Мартиросян на HBO, його метрика тепер становить 0,9.

Джерело: ua.tribuna.com