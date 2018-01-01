Українські боксери Дерев'янченко та Голуб дізналися, з ким битимуться 20 січня

Обидва вийдуть у ринг в один вечір боксу у Нью-Йорку

Наступним суперником першого номера рейтингу IBF у середній вазі українця Сергія Дерев'янченка (11-0, 9 КО) стане американський боксер Дашон Джонсон (22-22-3, 7 КО). Незважаючи на свій далеко не вражаючий рекорд рекорд, є дуже стійким боксером. Тільки трьом суперникам вдалося здобути дострокову перемогу у бою з ним. А наступним суперником ще



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Сергій Дерев'янченко. Фото InstantBoxing.com

Обидва вийдуть у ринг в один вечір боксу у Нью-Йорку

Наступним суперником першого номера рейтингу IBF у середній вазі українця Сергія Дерев'янченка (11-0, 9 КО) стане американський боксер Дашон Джонсон (22-22-3, 7 КО).

Незважаючи на свій далеко не вражаючий рекорд рекорд, є дуже стійким боксером.

Тільки трьом суперникам вдалося здобути дострокову перемогу у бою з ним.

А наступним суперником ще одного українського боксера, який виступає у середній вазі, Івана Голуба (13-1, 11 КО) стане колумбієць Фідель Монтерроса Муньос (38-15-1, 30 КО).

Бої Дерев'янченко – Джонсон і Голуб – Муньос відбудуться 20 січня у Нью-Йорку в андеркарті поєдинку Еррола Спенс з Ламонтом Пітерсоном, інформує boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, про те, що Дерев'янченко вийде у ринг саме 20 січня, вже повідомлялося, але тоді не був відомий суперник українця.

Додамо, що Сергій залишається на першому місці в рейтингу IBF.

Також не був відомий і суперник Голуба.

Зауважимо, що востаннє Іван виходив у ринг ще у червні 2017 року.