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    Українські боксери Дерев'янченко та Голуб дізналися, з ким битимуться 20 січня

    Обидва вийдуть у ринг в один вечір боксу у Нью-Йорку
    Наступним суперником першого номера рейтингу IBF у середній вазі українця Сергія Дерев'янченка (11-0, 9 КО) стане американський боксер Дашон Джонсон (22-22-3, 7 КО). Незважаючи на свій далеко не вражаючий рекорд рекорд, є дуже стійким боксером. Тільки трьом суперникам вдалося здобути дострокову перемогу у бою з ним. А наступним суперником ще
    • Сьогодні, 10:28
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    Сергій Дерев'янченко. Фото InstantBoxing.com
    Сергій Дерев'янченко. Фото InstantBoxing.com

    Обидва вийдуть у ринг в один вечір боксу у Нью-Йорку

    Наступним суперником першого номера рейтингу IBF у середній вазі українця Сергія Дерев'янченка (11-0, 9 КО) стане американський боксер Дашон Джонсон (22-22-3, 7 КО).

    Незважаючи на свій далеко не вражаючий рекорд рекорд, є дуже стійким боксером.

    Тільки трьом суперникам вдалося здобути дострокову перемогу у бою з ним.

    А наступним суперником ще одного українського боксера, який виступає у середній вазі, Івана Голуба (13-1, 11 КО) стане колумбієць Фідель Монтерроса Муньос (38-15-1, 30 КО).

    Бої Дерев'янченко – Джонсон і Голуб – Муньос відбудуться 20 січня у Нью-Йорку в андеркарті поєдинку Еррола Спенс з Ламонтом Пітерсоном, інформує boxingnews.com.ua.

    Нагадаємо, про те, що Дерев'янченко вийде у ринг саме 20 січня, вже повідомлялося, але тоді не був відомий суперник українця.

    Додамо, що Сергій залишається на першому місці в рейтингу IBF.

    Також не був відомий і суперник Голуба.

    Зауважимо, що востаннє Іван виходив у ринг ще у червні 2017 року.

    бокс Нью-Йорк
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