Бій українця Шабранського став одним з найпопулярніших в році на каналі HBO

Більший рейтинг на каналі показав лише бій Кроуфорд - Діас

Поєдинок В'ячеслава Шабранського і росіянина Сергія Ковальова зібрав на американському телеканалі НВО середню аудиторію в 869 тисяч глядачів. При цьому, піковий показник бою - 900 тисяч глядачів. Це другий результат в цьому році. Більший рейтинг на каналі показав лише бій Кроуфорд - Діас, що відбувся 20 травня - 961 тисяча глядачів (пік 1,036