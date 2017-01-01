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    Бій українця Шабранського став одним з найпопулярніших в році на каналі HBO

    Більший рейтинг на каналі показав лише бій Кроуфорд - Діас
    Поєдинок В'ячеслава Шабранського і росіянина Сергія Ковальова зібрав на американському телеканалі НВО середню аудиторію в 869 тисяч глядачів. При цьому, піковий показник бою - 900 тисяч глядачів. Це другий результат в цьому році. Більший рейтинг на каналі показав лише бій Кроуфорд - Діас, що відбувся 20 травня - 961 тисяча глядачів (пік 1,036
    • Вчора, 16:42
    • Розсилка

    Більший рейтинг на каналі показав лише бій Кроуфорд - Діас

    Поєдинок В'ячеслава Шабранського і росіянина Сергія Ковальова зібрав на американському телеканалі НВО середню аудиторію в 869 тисяч глядачів.

    При цьому, піковий показник бою - 900 тисяч глядачів.

    Це другий результат в цьому році.

    Більший рейтинг на каналі показав лише бій Кроуфорд - Діас, що відбувся 20 травня - 961 тисяча глядачів (пік 1,036 млн.).

    Рейтинг бою Баррера - Валера склав 760 тисяч глядачів (пік 805 тисяч).

    Раніше повідомлялося, що Ковальов наступний бій може провести проти українця Гвоздика.

    Джерело: klitschko-brothers.com

    бокс
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