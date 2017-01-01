Бій українця Шабранського став одним з найпопулярніших в році на каналі HBO
- Вчора, 16:42
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Більший рейтинг на каналі показав лише бій Кроуфорд - Діас
Поєдинок В'ячеслава Шабранського і росіянина Сергія Ковальова зібрав на американському телеканалі НВО середню аудиторію в 869 тисяч глядачів.
При цьому, піковий показник бою - 900 тисяч глядачів.
Це другий результат в цьому році.
Більший рейтинг на каналі показав лише бій Кроуфорд - Діас, що відбувся 20 травня - 961 тисяча глядачів (пік 1,036 млн.).
Рейтинг бою Баррера - Валера склав 760 тисяч глядачів (пік 805 тисяч).
Раніше повідомлялося, що Ковальов наступний бій може провести проти українця Гвоздика.
Джерело: klitschko-brothers.com