БК «Одеса» підписав угоди з двома українськими баскетболістами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Пустозвонов (справа). Фото ФБУ

За одеський клуб виступатимуть Артамонов і Пустозвонов

БК «Одеса» завершила комплектацію складу команди на сезон-2018/19 у Суперлізі.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України з посиланням на прес-службу клубу.

Останніми новачками команди Олега Юшкіна стали форвард Максим Пустозвонов і розігруючий Клим Артамонов.

Угода з розігруючим розпочинає свою дію з листопада, а наразі він знаходиться на контракті з «Черкаськими Мавпами».

Пустозвонов повернувся до України після трьох років виступів за кордоном.

У Румунії він грав за «Пітешті», у складі якого виборов чемпіонство, національні кубок і суперкубок.

Минулого сезону українець виступав за клуб американської G Ліги «Кантон Чардж».

Артамонов минулого сезону виступав за «БІПУ». Зіграв 28 поєдинків у Суперлізі. У середньому набирав 10,9 очка, 3,5 підбирання, 7,2 передачі за матч.