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    БК «Одеса» підписав угоди з двома українськими баскетболістами

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    Максим Пустозвонов (справа). Фото ФБУ - БК «Одеса» підписав угоди з двома українськими баскетболістами
    Максим Пустозвонов (справа). Фото ФБУ

    За одеський клуб виступатимуть Артамонов і Пустозвонов

    БК «Одеса» завершила комплектацію складу команди на сезон-2018/19 у Суперлізі.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України з посиланням на прес-службу клубу.

    Останніми новачками команди Олега Юшкіна стали форвард Максим Пустозвонов і розігруючий Клим Артамонов.

    Угода з розігруючим розпочинає свою дію з листопада, а наразі він знаходиться на контракті з «Черкаськими Мавпами».

    Пустозвонов повернувся до України після трьох років виступів за кордоном.

    У Румунії він грав за «Пітешті», у складі якого виборов чемпіонство, національні кубок і суперкубок.

    Минулого сезону українець виступав за клуб американської G Ліги «Кантон Чардж».

    Артамонов минулого сезону виступав за «БІПУ». Зіграв 28 поєдинків у Суперлізі. У середньому набирав 10,9 очка, 3,5 підбирання, 7,2 передачі за матч.

    чемпіонат України баскетбол
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