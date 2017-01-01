БК «Рівне» став останнім учасником чвертьфіналу Кубку України серед жінок

У жіночому баскетбольному розіграші визначилися всі чвертьфіналісти

У Рівному визначився останній чвертьфіналіст Кубку України з баскетболу серед жіночих команд. «Рівне» перемогло «Вінницькі Блискавки» з рахунком 58:49 і продовжує боротьбу за титул, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Гості у стартовій чверті намагалися нав’язати боротьбу. Більшу частину ігрового



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У жіночому баскетбольному розіграші визначилися всі чвертьфіналісти

У Рівному визначився останній чвертьфіналіст Кубку України з баскетболу серед жіночих команд.

«Рівне» перемогло «Вінницькі Блискавки» з рахунком 58:49 і продовжує боротьбу за титул, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Гості у стартовій чверті намагалися нав’язати боротьбу. Більшу частину ігрового часу господарі наздоганяли. Друга чверть також проходила у напруженій боротьбі. Та до великої перерви господарі все ж забезпечили перевагу у чотири очки.

У другій половині «Рівне» таки захопило ініціативу. Швидко перевага у рахунку зросла до двозначної. Гості не полишали спроб врятуватися, але змогли скоротити відставання лише до дев’яти очок.

У першому матчі також сильнішими були дівчата з Рівного – 56:47. Тому саме вони продовжать боротьбу за трофей в 1/4 фіналу, де зустрінуться з «Київ-Баскетом».

Кубок України з баскетболу

Жінки

Матч 1/8 фіналу

«Рівне» – «Вінницькі Блискавки» – 58:49 (14:15, 16:11, 15:5, 13:18)

Перший матч – 56:47