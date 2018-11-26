БК «Рівне» й «ІнтерХім» вийшли у чвертьфінал жіночого Кубку України з баскетболу
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Розсилка
У неділю, 25 листопада, у Кубку України серед жінок відбулося два матчі
«Рівне»-ОШВСМ оформив чвертьфінальну путівку у боротьбі з «Ледіс-Легіон», а «Київ-Баскет» спробує зробити це у понеділок, а поки що здійснив вагомий крок до цього.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Аматорський «Ледіс-Легіон» прогнозовано не зумів скласти гідної конкуренції бронзовому призеру попереднього чемпіонату України.
Таким чином, «Рівне»-ОШВСМ склав компанію чвертьфіналістів Кубку України «ІнтерХіму».
Інша справа – пара рівних за рангом. І «Київ-Баскет», і «Козачка» представляють Суперлігу. Але і тут перевага одного з учасників матчу над іншим виявилася відчутною – 90:67.
Матч-відповідь у цій парі відбудеться вже у понеділок.
Кубок України з баскетболу
Жінки
1/8 фіналу
«Рівне»-ОШВСМ – «Ледіс-Легіон» – 86:53 (29:11, 25:12, 15:16, 17:14)
«Київ-Баскет» – «Козачка»-КПУ – 90:67 (30:10, 12:6, 22:25, 26:26)