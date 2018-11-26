  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    БК «Рівне» й «ІнтерХім» вийшли у чвертьфінал жіночого Кубку України з баскетболу

    • Розсилка
    БК «Рівне» й «ІнтерХім» вийшли у чвертьфінал жіночого Кубку України з баскетболу
    Фото: ФБУ

    У неділю, 25 листопада, у Кубку України серед жінок відбулося два матчі

    «Рівне»-ОШВСМ оформив чвертьфінальну путівку у боротьбі з «Ледіс-Легіон», а «Київ-Баскет» спробує зробити це у понеділок, а поки що здійснив вагомий крок до цього.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Аматорський «Ледіс-Легіон» прогнозовано не зумів скласти гідної конкуренції бронзовому призеру попереднього чемпіонату України.

    Таким чином, «Рівне»-ОШВСМ склав компанію чвертьфіналістів Кубку України «ІнтерХіму».

    Інша справа – пара рівних за рангом. І «Київ-Баскет», і «Козачка» представляють Суперлігу. Але і тут перевага одного з учасників матчу над іншим виявилася відчутною – 90:67.

    Матч-відповідь у цій парі відбудеться вже у понеділок.

    Кубок України з баскетболу

    Жінки

    1/8 фіналу

    «Рівне»-ОШВСМ – «Ледіс-Легіон» – 86:53 (29:11, 25:12, 15:16, 17:14)

    «Київ-Баскет» – «Козачка»-КПУ – 90:67 (30:10, 12:6, 22:25, 26:26)

    Кубок України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ