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    БК «Запоріжжя» зіграє з американськими студентами

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    &laquo;Sport Reach&raquo; - БК «Запоріжжя» зіграє з американськими студентами
    «Sport Reach»
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    Бронзовий призер чемпіонату України зіграє контрольний поєдинок

    Бронзовий призер чемпіонату України серед команд Суперліги «Запоріжжя» зіграє контрольний поєдинок з командою американських студентів «Sport Reach».

    Гості з NCAA проводитимуть у Запоріжжі майстер-клас у ході туру містами України.

    До Запоріжжя заокеанські гості завітають 13 вересня. Майстер-клас у Палаці спорту ЗАБ почнеться о 16:00. Запрошуються усі бажаючі.

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