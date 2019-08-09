БК «Запоріжжя» зіграє з американськими студентами
«Sport Reach»
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Бронзовий призер чемпіонату України зіграє контрольний поєдинок
Бронзовий призер чемпіонату України серед команд Суперліги «Запоріжжя» зіграє контрольний поєдинок з командою американських студентів «Sport Reach».
Гості з NCAA проводитимуть у Запоріжжі майстер-клас у ході туру містами України.
До Запоріжжя заокеанські гості завітають 13 вересня. Майстер-клас у Палаці спорту ЗАБ почнеться о 16:00. Запрошуються усі бажаючі.
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