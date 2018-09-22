Бланко Лещук отримав пропозицію виступати за збірну України
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Розсилка
Нападник Шахтаря Густаво Бланко Лещук, який на правах оренди виступає за іспанську Малагу, розповів про пропозицію грати за команду Шевченка
«Я радий, що випала можливість пограти в Іспанії. Мене здивувала пропозиція «Малаги», тому що це велика команда, хоч вона зараз грає у Сегунді.
Моя сім'я по материнській лінії походить з України. Вона приїжджала туди, коли я виступав за «Шахтар» та «Карпати». На жаль, нам не вдалося знайти своїх родичів.
Мені запропонували грати за збірну України. Поки що ми на такому етапі. Така можливість справді є. У мене поки немає українського паспорта. Але я можу його отримати», – цитує Бланко Лещука AS.
Варто зазначити, що Бланко Лещук має українське коріння. Його прадід Филимон, народився в Україні, але в 1939 році емігрував до Аргентини.
Джерело: football24.ua