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    Бланко Лещук отримав пропозицію виступати за збірну України

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    Фото взяте з ресурсу espreso.tv - Бланко Лещук отримав пропозицію виступати за збірну України
    Фото взяте з ресурсу espreso.tv

    Нападник Шахтаря Густаво Бланко Лещук, який на правах оренди виступає за іспанську Малагу, розповів про пропозицію грати за команду Шевченка

    «Я радий, що випала можливість пограти в Іспанії. Мене здивувала пропозиція «Малаги», тому що це велика команда, хоч вона зараз грає у Сегунді.

    Моя сім'я по материнській лінії походить з України. Вона приїжджала туди, коли я виступав за «Шахтар» та «Карпати». На жаль, нам не вдалося знайти своїх родичів.

    Мені запропонували грати за збірну України. Поки що ми на такому етапі. Така можливість справді є. У мене поки немає українського паспорта. Але я можу його отримати», – цитує Бланко Лещука AS.

    Варто зазначити, що Бланко Лещук має українське коріння. Його прадід Филимон, народився в Україні, але в 1939 році емігрував до Аргентини.

    Джерело: football24.ua

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