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    Бобко знаходиться на перегляді в «Чорноморці» і може повернутися в клуб

    Українець з цілим рядом інших гравців покинули «Чорноморець» на початку вересня
    Центральний півзахисник Іван Бобко знаходиться на перегляді в «Чорноморці» і вже зіграв в контрольному матчі проти «Іртиша» (0:1). У протоколі поєдинку проти казахстанців 27-річний футболіст числився як один з гравців на перегляді. Минулого тижня ЗМІ повідомляли про бажання одеситів повернути ряд колишніх футболістів, в
    • Сьогодні, 13:06
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    Іван Бобко. Фото: Динамоманія
    Іван Бобко. Фото: Динамоманія

    Українець з цілим рядом інших гравців покинули «Чорноморець» на початку вересня

    Центральний півзахисник Іван Бобко знаходиться на перегляді в «Чорноморці» і вже зіграв в контрольному матчі проти «Іртиша» (0:1).

    У протоколі поєдинку проти казахстанців 27-річний футболіст числився як один з гравців на перегляді.

    Минулого тижня ЗМІ повідомляли про бажання одеситів повернути ряд колишніх футболістів, в числі яких був і хавбек.

    Нагадаємо, що українець з цілим рядом інших гравців покинули «Чорноморець» на початку вересня, хоча ще в жовтні повідомлялося, що контракт з ним до сих пір не розірваний.

    Іван Бобко вже двічі виступав за «Моряків» - в 2007-2014 роках, а також липні-вересні 2017 року, сумарно провівши за клуб 107 матчів (8 голів).

    Джерело: sportarena.com

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