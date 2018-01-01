Бобко знаходиться на перегляді в «Чорноморці» і може повернутися в клуб

Українець з цілим рядом інших гравців покинули «Чорноморець» на початку вересня

Центральний півзахисник Іван Бобко знаходиться на перегляді в «Чорноморці» і вже зіграв в контрольному матчі проти «Іртиша» (0:1). У протоколі поєдинку проти казахстанців 27-річний футболіст числився як один з гравців на перегляді. Минулого тижня ЗМІ повідомляли про бажання одеситів повернути ряд колишніх футболістів, в



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Іван Бобко. Фото: Динамоманія

Українець з цілим рядом інших гравців покинули «Чорноморець» на початку вересня

Центральний півзахисник Іван Бобко знаходиться на перегляді в «Чорноморці» і вже зіграв в контрольному матчі проти «Іртиша» (0:1).

У протоколі поєдинку проти казахстанців 27-річний футболіст числився як один з гравців на перегляді.

Минулого тижня ЗМІ повідомляли про бажання одеситів повернути ряд колишніх футболістів, в числі яких був і хавбек.

Нагадаємо, що українець з цілим рядом інших гравців покинули «Чорноморець» на початку вересня, хоча ще в жовтні повідомлялося, що контракт з ним до сих пір не розірваний.

Іван Бобко вже двічі виступав за «Моряків» - в 2007-2014 роках, а також липні-вересні 2017 року, сумарно провівши за клуб 107 матчів (8 голів).

Джерело: sportarena.com