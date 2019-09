Боєць ММА отримав жахливу травму в поєдинку (відео)

Американець Альберт Гонсалес зламав ногу об суперника

Американський боєць змішаного стилю ММА Альберт Гонсалес отримав жахливу травму в поєдинку проти співвітчизника Тайсона Міллера.

Гонсалес зламав ногу в результаті невдалого удару суперника. Він не зміг продовжити бій. Арбітр присудив Міллеру перемогу технічним нокаутом.

*WARNING* Albert Gonzales breaks his leg and it's nasty!! #Bellator226 pic.twitter.com/fDPEP8MnZr