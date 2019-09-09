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    Боєць ММА отримав жахливу травму в поєдинку (відео)

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    Альберт Гонсалес - Боєць ММА отримав жахливу травму в поєдинку (відео)
    Альберт Гонсалес
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    Американець Альберт Гонсалес зламав ногу об суперника

    Американський боєць змішаного стилю ММА Альберт Гонсалес отримав жахливу травму в поєдинку проти співвітчизника Тайсона Міллера.

    Гонсалес зламав ногу в результаті невдалого удару суперника. Він не зміг продовжити бій. Арбітр присудив Міллеру перемогу технічним нокаутом.

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