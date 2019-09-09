Боєць ММА отримав жахливу травму в поєдинку (відео)
Альберт Гонсалес
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Американець Альберт Гонсалес зламав ногу об суперника
Американський боєць змішаного стилю ММА Альберт Гонсалес отримав жахливу травму в поєдинку проти співвітчизника Тайсона Міллера.
Гонсалес зламав ногу в результаті невдалого удару суперника. Він не зміг продовжити бій. Арбітр присудив Міллеру перемогу технічним нокаутом.
*WARNING* Albert Gonzales breaks his leg and it's nasty!! #Bellator226 pic.twitter.com/fDPEP8MnZr— ShayMyName (@ImShannonTho) September 8, 2019