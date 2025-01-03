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Калініна пробивається до півфіналу WTA 500 у Брісбені (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Калініна пробивається до півфіналу WTA 500 у Брісбені (відео)
Калініна та Біррелл
фото: Global Images Ukraine

Ангеліна Калініна переграла Кімберлі Біррелл у трьох сетах на змаганнях WTA 500 в Австралії

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 55) пробилася до півфіналу хардового турніру WTA 500 у Брісбені, Австралія.

У 4-му раунді українка у трьох сетах переграла Кімберлі Біррелл (Австралія, WTA 113) за 2 години і 40 хвилин.

За весь матч Ангеліна тільки один раз віддала свою подачу – у першій партії. У вирішальному третьому сеті Калініна відіграла прихований матчбол у 8-му геймі, а у 10-му пішла з матчболу.

У 11-му геймі вирішальної третьої партії Калініна забрала подачу австралійки, реалізувавши перший же брейк-пойнт. Ангеліна неймовірним ударом влучила на задню лінію корту, пробивши на виліт.

Це була перша зустріч суперниць.

Ангеліна вшосте у кар'єрі вийшла в 1/2 фіналу на рівні WTA і вперше з травня 2024 року.

У поєдинку за вихід у вирішальний матч українка зіграє проти «нейтралки» Поліни Кудерметової (WTA 107), яка у чвертьфіналі переграла Ешлін Крюгер (США, WTA 64) з рахунком 7:6 (7:5), 6:3.

21-річна Поліна вдруге зіграє у півфіналі на рівні WTA. У жовтні 2024 року вона поступилася Енн Лі на цій стадії на змаганнях WTA 250 у Мериді, Мексика.

Раніше Калініна та Кудерметова не грали між собою. Їхнє очне протистояння заплановане на 4 січня.

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Теги: теніс Австралія Україна Ангеліна Калініна українка

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