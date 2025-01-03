Повторення рекорду України. Гераскевич посів четверте місце на етапі Кубка світу

Владислав Гераскевич у першому проїзді показав один з найкращих результатів серед усіх учасників – третє місце

Гераскевича вчервете у кар'єрі фінішував у топ-6 Кубка світу

Український скелетоніст Владислав Гераскевич повторив найкращий результат у кар'єрі на рівні Кубка світу. На етапі у Вінтерберзі він посів четверте місце.

Сезон Кубка світу зі скелетону у 2025 році відновився етапом у німецькому Вінтерберзі. Участь у чоловічих проїздах взяли два українці – Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк.

2024 рік Гераскевич закінчив на шостому місці у загальному заліку Кубка світу з 760 очками. Натомість Лавренюк завдяки першим потраплянням до топ-25 мав у доробку 137 очок, хоч і не брав участі на останньому етапі року в Сігулді.

Як виступили українці на шостому етапі Кубка світу зі скелетону

Владислав Гераскевич у першому проїзді показав один з найкращих результатів серед усіх учасників – третє місце. На розгоні українець показав 10-й час (5.19 секунд), а на фініші поступився лише австрійцеві Самуелю Маєру (0.14 секунд) та британцеві Метту Вестону (0.10 секунд). Натомість перевага самого Гераскевича над четвертим Крістофером Грьоттером складала лише 0.02 секунди.

До другої спроби пройшов лише Гераскевич. Ще один українець, Ярослав Лавренюк, показав лише 31-й результат, хоча у збірній намагалися оскаржити його через нерозчищений шпур на старті траси.

Гераскевич покращив результат на розгоні у другій спробі на 0.05 секунд, але на самій трасі поступився на 0.46 секунд. Через це українець поступився Крістоферу Грьоттеру і гарантував собі четверте місце.

Переможцем етапу став британець Метт Вестон, який завдяки найшвидшій другій спробі випередив австрійця Самуеля Маєра майже на 0.6 секунд.

Кубок світу 2024/25. 6-й етап (Вінтерберг)

Метт Вестон (Велика Британія) 1:53.12 хв Самуель Маєр (Австрія) +0.58 Крістофер Грьоттер (Німеччина) +0.88 Владислав Гераскевич (Україна) +1.20 Фелікс Кайзінгер (Німеччина) +1.27 Лін Кінвей (Китай) +1.27

Для Гераскевича це четвертий фініш у кар'єрі в топ-6 Кубка світу. І друге четверте місце: на цій же позиції український скелетоніст фінішував на етапі у Лейк Плейсіді у березні 2024 року.

Усі результати Владислава Гераскевича у топ-6 Кубка світу

четверте місце: Лейк Плесід (сезон 2023/24), Вінтерберг (2024/25)

шосте місце: Сігулда (2021/22), Яньцинь (2023/24)

Наступний етап Кубка світу зі скелетону відбудеться 10 січня у швейцарському Санкт-Моріці.