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Серфер із США підкорив гіганську 32-метрову хвилю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Серфер із США підкорив гіганську 32-метрову хвилю
Каліфорнійський серфер, можливо, увійшов в історію завдяки хвилі
Зі сторінки у Instagram aloslebir

Поки незрозуміло, чи справді Слєбір побив світовий рекорд

23-річний серфер Алессандро «Ало» Слєбір, мешканець Санта-Крус (штат Каліфорнія, США), зміг зловити рекордну 32-метрову хвилю в місці для серфінгу Mavericks біля затоки Half Moon Bay. Ймовірно, він побив попередній світовий рекорд, який складав 26 метрів. Про це пише newsbreak.com

Поки незрозуміло, чи справді Слєбір побив світовий рекорд. Оцінка висоти хвилі для серфінгу спочатку складна і спірна, і Френк Кірарте, член рятувальної команди Mavericks, сказав: поки що аналіз є попереднім. Визнання попереднього світового рекорду зайняло 18 місяців. Він був зафіксований у Назарі, Португалія.

«Це була справді найбільша хвиля в моєму житті, і це все, що мене дійсно хвилює зараз», – сказав сам Слєбір.

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Допис, поширений Alessandro “Alo” Slebir (@aloslebir)

Багато серферів вже оцінили досягнення колеги як рекорд, ознайомившись із фотографіями.

Хвиля, яку спіймав Слєбір, здивувала не лише розмірами, а й ідеальною формою. У результаті серфер зміг пройти по всій поверхні хвилі, від вершини і до основи, а потім пішов у «бочку».

Слєбір вперше зайнявся серфінгом на Mavericks, коли йому було лише 14 років. Востаннє йому довелося використати гідроцикл, щоб набрати достатню швидкість катання. Слєбір сказав, що працював сім годин без перерви.

До цього найвища хвиля, яку змогла підкорити людина і що було зафіксовано в Книзі рекордів Гіннесса, була висотою 26 метрів. Це досягнення належало Себастьяну Стойдтнеру, який 29 жовтня 2020 успішно піднявся на 26-метрову хвилю біля узбережжя Норті в Португалії. Однак, неофіційно, ще в 2013 році американський серфінгіст Гарретт Макнамара підкорив 30-метрову хвилю також біля берегів Португалії.

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Теги: рекорд США серфінг спорт

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