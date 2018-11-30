Бокс можуть виключити з програми Олімпіади-2020

У МОК можуть повернутися до обговорення даного питання в кінці року

Таке рішення було прийнято після початку розслідування відносно Міжнародної асоціації боксу (AIBA)

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заморозив плани з проведення боксерського турніру на Іграх 2020 року в Токіо (Японія).

Про це повідомляє прес-служба МОК.

Таке рішення було прийнято після початку розслідування відносно Міжнародної асоціації боксу (AIBA), яке може привести до припинення діяльності організації. МОК не влаштувала доповідь AIBA з питань управління, фінансів і антидопінгу.

Організація визнала прогрес AIBA у питаннях суддівства та антидопінгу, але зазначила, що сфери фінансів, управління та етики ще викликають питання, зокрема призначення Гафура Рахімова на посаду глави AIBA, оскільки функціонер знаходиться під санкціями Міністерства фінансів США і підозрюється в зв'язках з міжнародною злочинною мережею.

«Поки передчасно говорити про те, чи може якийсь вид спорту замінити бокс. Ми зацікавлені в тому, щоб бокс був збережений у програмі Олімпійських ігор. Але AIBA повинна виконати всі вимоги», - зазначив спортивний директор МОК Кіт Макконнелл.

«Це питання не тільки стосовно Рахімова, а про всю систему управління організацією», - додав директор з комунікацій МОК Марк Адамс.

У МОК можуть повернутися до обговорення даного питання в кінці року.