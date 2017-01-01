Боксер Пакьяо може повернутися на ринг у 2018 році

Боб Арум активно шукає суперника для філіппінця

Чемпіон світу в восьми дивізіонах Менні Пакьяо (59-7-2, 38 KO) може повернутися на ринг у квітні 2018 го року. Про це заявив промоутер філіппінця Боб Арум, повідомляє Boxing Scene. «Ми збираємося підібрати для нього дату в квітні. Менні не хоче битися в андеркарті, він хоче отримати хорошого суперника», - зазначив Арум. Також Арум



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Менні Пакьяо. Фото: Getty Images

Боб Арум активно шукає суперника для філіппінця

Чемпіон світу в восьми дивізіонах Менні Пакьяо (59-7-2, 38 KO) може повернутися на ринг у квітні 2018 го року.

Про це заявив промоутер філіппінця Боб Арум, повідомляє Boxing Scene.

«Ми збираємося підібрати для нього дату в квітні. Менні не хоче битися в андеркарті, він хоче отримати хорошого суперника», - зазначив Арум.

Також Арум заявив, що хоче виставити Пакьяо проти переможця протистояння, в якому Теренс Кроуфорд битиметься з переможцем елімінітора, одним з учасників якого буде Джефф Хорн.

Відзначимо, недавно Менні натякнув на бій з чемпіоном UFC Конором Макгрегором.

Джерело: xsport.ua