Боксер Пакьяо може повернутися на ринг у 2018 році
- Вчора, 09:29
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Менні Пакьяо. Фото: Getty Images
Боб Арум активно шукає суперника для філіппінця
Чемпіон світу в восьми дивізіонах Менні Пакьяо (59-7-2, 38 KO) може повернутися на ринг у квітні 2018 го року.
Про це заявив промоутер філіппінця Боб Арум, повідомляє Boxing Scene.
«Ми збираємося підібрати для нього дату в квітні. Менні не хоче битися в андеркарті, він хоче отримати хорошого суперника», - зазначив Арум.
Також Арум заявив, що хоче виставити Пакьяо проти переможця протистояння, в якому Теренс Кроуфорд битиметься з переможцем елімінітора, одним з учасників якого буде Джефф Хорн.
Відзначимо, недавно Менні натякнув на бій з чемпіоном UFC Конором Макгрегором.
Джерело: xsport.ua