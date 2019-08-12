Боксер з Індії виграв срібну медаль, пропливши 2,5 км до місця проведення змагань



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«Я сильно чекав ці змагання і не міг їх пропустити. Так як наш район повністю затопило, у нас не було іншого вибору, довелося плисти»

Індійського боксерові Нішану Манохару Кадаму довелося проплисти 2,5 км, щоб дістатися до місця проведення змагань. Село спортсмена сильно затопило, в результаті населений пункт був повністю відрізаний від комунікацій. 19-річний боксер мав був взяти участь в турнірі штату в Бенгалуру, повідомляє Times of India.

Кадам і його батько зібрали речі, склали їх в спеціальні мішки і вирушили в дорогу. У підсумку вони майже протягом години пливли до найближчої незатопленої дороги. За цей час спортсмен і його батько подолали близько 2,5 км. Через три дні Кадам завоював срібну медаль на змаганнях.

«Я сильно чекав ці змагання і не міг їх пропустити. Так як наш район повністю затопило, у нас не було іншого вибору, довелося плисти. Шкода, що я не виграв золото, але в наступний раз обов'язково здобуду перемогу», - сказав боксер.

Джерело: Чемпионат.com