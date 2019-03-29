Боксера, який силоміць поцілував журналістку, викликали в атлетичну комісію Каліфорнії



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Сьогодні журналістка провела прес-конференцію і заявила, що Пулєв поводився непристойно

Болгарський боксер-важкоатлет Кубрат Пулєв повинен буде відвідати засідання Атлетичної комісії штату Каліфорнія. Спортсмена викликали на слухання після того, як він під час інтерв'ю поцілував в губи журналістку Дженні Суші. Журналістка брала інтерв'ю у Пулєва, який переміг румуна Богдана Діну. Після закінчення інтерв'ю Пулєв поцілував дівчину в губи.

Сьогодні журналістка провела прес-конференцію і заявила, що Пулєв поводився непристойно. Зокрема, вона повідомила, що спортсмен схопив її за сідниці. Також Дженні заявила, що планує звернутися до суду.

«Ми ставимося до цього інциденту серйозно. Перш ніж Пулєв зможе провести наступний бій в Каліфорнії, йому потрібно буде постати перед комісією і переконати нас в тому, що він буде дотримуватися принципів взаємоповаги», - цитує директора з комунікацій комісії Вероніку Хармс Sky Sports.