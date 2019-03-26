Дивний і ганебний вчинок. Боксер Пулєв після бою поцілував в губи журналістку
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Судячи з реакції журналістки, вона не розгнівалася на боксера
Болгарський боксер-важкоатлет Кубрат Пулєв оригінальним чином відсвяткував перемогу над представником Румунії Богданом Діну, якого він відправив у нокаут. Після бою, що проходив в Лос-Анджелесі (США), Пулєв під час інтерв'ю поцілував в губи дівчину-репортера Дженні Cуші, що представляє видання Vegas Sports Daily.
Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi— NBT BOXING (@BoxingNbt) 24 марта 2019 г.
Журналістка зізналася, що вчинок спортсмена був «трохи дивним і ганебним». Втім, судячи з реакції Дженні, вона не розгнівалася на боксера.
37-річний Пулєв раніше мав провести бій з чемпіоном світу Ентоні Джошуа, але в підсумку відмовився від поєдинку через травму. Після бою під час інтерв'ю Пулєв заявив, що заслуговує бій з британцем Тайсоном Ф'юрі.
Джерело: Чемпионат.com