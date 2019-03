Дивний і ганебний вчинок. Боксер Пулєв після бою поцілував в губи журналістку

Судячи з реакції журналістки, вона не розгнівалася на боксера

Болгарський боксер-важкоатлет Кубрат Пулєв оригінальним чином відсвяткував перемогу над представником Румунії Богданом Діну, якого він відправив у нокаут. Після бою, що проходив в Лос-Анджелесі (США), Пулєв під час інтерв'ю поцілував в губи дівчину-репортера Дженні Cуші, що представляє видання Vegas Sports Daily.

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi