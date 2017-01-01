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    Боксерська збірна України виступить на молодіжному турнірі в Азербайджані

    Нашу країну у Баку представлять семеро спортсменів
    Молодіжна збірна команда України з боксу на чолі зі старшим тренером Олегом Малованюком вирушила у Баку. Там команда візьме участь у міжнародному турнірі з боксу імені Агаларова, який проходить з 20-го по 25-е грудня в Азербайджані. Як інформує офіційний сайт Федерації боксу України, збірна представлена наступними спортсменами: вагова категорія
    • Вчора, 19:27
    • Розсилка
    Молодіжна збірна України з боксу. Фото ФБУ
    Молодіжна збірна України з боксу. Фото ФБУ

    Нашу країну у Баку представлять семеро спортсменів

    Молодіжна збірна команда України з боксу на чолі зі старшим тренером Олегом Малованюком вирушила у Баку.

    Там команда візьме участь у міжнародному турнірі з боксу імені Агаларова, який проходить з 20-го по 25-е грудня в Азербайджані.

    Як інформує офіційний сайт Федерації боксу України, збірна представлена наступними спортсменами:

    вагова категорія до 52 кг - Галінічев Максим;

    вагова категорія до 52 кг - Томюк Юрій;

    вагова категорія до 60 кг - Клим Вадим;

    вагова категорія до 64 кг - Молодан Максим;

    вагова категорія до 69 кг - Трутнєв Олександр;

    вагова категорія до 75 кг - Єнакі Євгеній;

    вагова категорія до 81 кг - Стальченко Віталій.

    Тренерський склад: Малованюк Олег, Гакман Микола, Юрескул Ігор, Пантелеєв Ростислав, Волочилов Ігор.

    бокс Збірна України
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