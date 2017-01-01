Боксерська збірна України виступить на молодіжному турнірі в Азербайджані
- Вчора, 19:27
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Нашу країну у Баку представлять семеро спортсменів
Молодіжна збірна команда України з боксу на чолі зі старшим тренером Олегом Малованюком вирушила у Баку.
Там команда візьме участь у міжнародному турнірі з боксу імені Агаларова, який проходить з 20-го по 25-е грудня в Азербайджані.
Як інформує офіційний сайт Федерації боксу України, збірна представлена наступними спортсменами:
вагова категорія до 52 кг - Галінічев Максим;
вагова категорія до 52 кг - Томюк Юрій;
вагова категорія до 60 кг - Клим Вадим;
вагова категорія до 64 кг - Молодан Максим;
вагова категорія до 69 кг - Трутнєв Олександр;
вагова категорія до 75 кг - Єнакі Євгеній;
вагова категорія до 81 кг - Стальченко Віталій.
Тренерський склад: Малованюк Олег, Гакман Микола, Юрескул Ігор, Пантелеєв Ростислав, Волочилов Ігор.