Боксерська збірна України виступить на молодіжному турнірі в Азербайджані

Нашу країну у Баку представлять семеро спортсменів

Молодіжна збірна команда України з боксу на чолі зі старшим тренером Олегом Малованюком вирушила у Баку. Там команда візьме участь у міжнародному турнірі з боксу імені Агаларова, який проходить з 20-го по 25-е грудня в Азербайджані. Як інформує офіційний сайт Федерації боксу України, збірна представлена наступними спортсменами: вагова категорія