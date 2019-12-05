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    Болід Міхаеля Шумахера пішов з молотка за понад 6 мільйонів доларів

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    <span>Міхаель Шумахер - семиразовий чемпіон "Формули-1"</span> - Болід Міхаеля Шумахера пішов з молотка за понад 6 мільйонів доларів
    Міхаель Шумахер - семиразовий чемпіон "Формули-1"

    На цьому авто легенда Формули-1 виборов свій п’ятий чемпіонський титул

    В Абу-Дабі відбувся аукціон з продажу гоночного боліда «Ferrari F2002», на якому в 2002 році німецький пілот Міхаель Шумахер завоював свій п'ятий чемпіонський титул. Автомобіль, що має шасі під номером 2019, разом з Міхаелем ставав переможцем Гран-прі Сан-Марино, Гран-прі Австрії та Гран-прі Франції. Загалом у тому літньому сезоні легендарний гонщик виграв 11 гонок з 17). На аукціоні переможний болід пішов з молотка за 6,6 млн доларів.

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    Ім'я покупця легендарного авто не розголошують

    Це вже не перший раз, коли болід Шумахера виставляється на продаж. У 2017-му інше авто Махіеля «Ferrari Marlboro F2001» було продане за 7,5 млн доларів.

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    Цього року Шумахеру виповнилося 50, останні п'ять років легенда автоспорту бореться за те щоб вести нормальне життя після тяжкої черепно-мозкової травми, яку він отримав в 2013 році, катаючись на лижах

    Гран-прі автомобіль аукціон
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