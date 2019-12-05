Болід Міхаеля Шумахера пішов з молотка за понад 6 мільйонів доларів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міхаель Шумахер - семиразовий чемпіон "Формули-1"

На цьому авто легенда Формули-1 виборов свій п’ятий чемпіонський титул

В Абу-Дабі відбувся аукціон з продажу гоночного боліда «Ferrari F2002», на якому в 2002 році німецький пілот Міхаель Шумахер завоював свій п'ятий чемпіонський титул. Автомобіль, що має шасі під номером 2019, разом з Міхаелем ставав переможцем Гран-прі Сан-Марино, Гран-прі Австрії та Гран-прі Франції. Загалом у тому літньому сезоні легендарний гонщик виграв 11 гонок з 17). На аукціоні переможний болід пішов з молотка за 6,6 млн доларів.

Ім'я покупця легендарного авто не розголошують

Це вже не перший раз, коли болід Шумахера виставляється на продаж. У 2017-му інше авто Махіеля «Ferrari Marlboro F2001» було продане за 7,5 млн доларів.

Цього року Шумахеру виповнилося 50, останні п'ять років легенда автоспорту бореться за те щоб вести нормальне життя після тяжкої черепно-мозкової травми, яку він отримав в 2013 році, катаючись на лижах