Бомбардир «Баварії» відновив тренування перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів

Нападник пропустив останній поєдинок німецького гранда

Форвард Гаррі Кейн повернувся до загальної групи мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Англієць взяв участь в тренуванні перед вильотом команди до Іспанії на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Нападник не брав участі в 28-му турі німецької Бундесліги проти Фрайбурга (3:2). Він зазнав ушкодження гомілкостопа в таборі збірної Англії.

«Баварія» протистоятиме мадридському «Реалу» в головному єврокубку. Перший поєдинок запланований на 7 квітня. Матч-відповідь відбудеться 15 квітня у Мюнхені.

У нинішньому сезоні Кейн провів 40 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 48 голів. Зокрема, 10 м'ячів форвард забив у Лізі чемпіонів (дев'ять матчів). Англійський нападник іде першим у перегонах за «Золотим бутсом» найкращому бомбардиру Європи.

До слова, раніше «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.

Нагадаємо, «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії». Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.