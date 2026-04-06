Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бомбардир «Баварії» відновив тренування перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Гаррі Кейн вчасно відновився після травми
фото: Reuters

Нападник пропустив останній поєдинок німецького гранда

Форвард Гаррі Кейн повернувся до загальної групи мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Англієць взяв участь в тренуванні перед вильотом команди до Іспанії на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Нападник не брав участі в 28-му турі німецької Бундесліги проти Фрайбурга (3:2). Він зазнав ушкодження гомілкостопа в таборі збірної Англії.

«Баварія» протистоятиме мадридському «Реалу» в головному єврокубку. Перший поєдинок запланований на 7 квітня. Матч-відповідь відбудеться 15 квітня у Мюнхені.

У нинішньому сезоні Кейн провів 40 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 48 голів. Зокрема, 10 м'ячів форвард забив у Лізі чемпіонів (дев'ять матчів). Англійський нападник іде першим у перегонах за «Золотим бутсом» найкращому бомбардиру Європи.

До слова, раніше «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.

Нагадаємо, «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії». Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія Гаррі Кейн Бундесліга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рафаел Геррейру отримав перший варіант продовження кар'єри
«Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» оборонця – ЗМІ
2 квiтня, 11:30
Рафаел Геррейру не залишиться у Мюнхені на новий сезон
«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016
30 березня, 18:59
Мануель Ноєр незабаром повернеться на поле
Капітан «Баварії» оговтався від травми перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
29 березня, 18:49
Майкл Олісе матиме нагоду стати «галактікос»
«Реал» марить провідним футболістом «Баварії» – ЗМІ
16 березня, 18:57
Віктор Осімген отримав схвалення тренерського штабу «Баварії»
«Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати бомбардира – ЗМІ
4 березня, 13:47
Гаррі Кейн матиме нагоду затриматися в складі «Баварії»
«Баварія» взялася за контракт найрезультативнішого форварда Європи – інсайдер
2 березня, 14:48

Новини

Роналдінью назвав найкращого футболіста світу
Фехтувальниця Єгорян визнала, що є амбасадоркою організації, яка викрадає українських дітей
Бомбардир «Баварії» відновив тренування перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
«Реал» визначив єдину умову збереження Арбелоа в ролі тренера – ЗМІ
Довелося втручатися поліції. Фанати «Севільї» погрожували гравцям після матчу з «Ов'єдо»
Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці
Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua