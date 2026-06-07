Легенда чемпіонату Англії залишився без роботи на батьківщині

Молодий тренер не працюватиме з рідним клубом у новому сезоні

Роттердамський «Феєнорд» вирішив звільнити Робіна ван Персі з посади головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Керівництво нідерландського гранда достроково завершило співпрацю з фахівцем. Контракт ван Персі з роттердамцями був розрахований до літа 2027 року. За підсумками сезону 2025/26 «Феєнорд» фінішував другим в Ередивізі та потрапив до основного раунду Ліги чемпіонів.

Ван Персі сподівався продовжити роботу на чолі гранда. Він очолив рідну команду в лютому 2025 року. Тоді молодий тренер зумів завершити кампанію на третій сходинці. «Феєнорд» – другий досвід нідерландця на дорослому рівні після «Геренвена».

Ван Персі виховувався у структурі роттердамців і захищав кольори команди на зорі та схилі кар'єри. Між цими двома періодами він виступав за лондонський «Арсенал», англійський «Манчестер Юнайтед» і стамбульський «Фенербахче». Шлях тренера бронзовий призер ЧС-2014 розпочав у 2020 році в структурі «Феєнорда». Був асистентом головного тренера першої команди та керманичем юнацької та молодіжної команд гранда.

До слова, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Нагадаємо, раніше керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру. Аргентинський фахівець очолив «матрацників» у грудні 2011 року. Цьогоріч він святкуватиме 15-річчя на посаді керманича іспанського гранда.