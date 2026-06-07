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Товариський матч між Україною і Данією завершився достроково

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Товариський матч між Україною і Данією завершився достроково
Україна провела другий товариський матч під час літнього збору національної збірної
фото: УАФ

Україна зазнала першої поразки під керівництвом Андреа Мальдери 

Збірна Данії в Оденсе перемогла команду України в драматичному товариському матчі з рахунком 2:1. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі матчу, обидві команди готуються до старту Ліги націй 2026/27. Данія виступатиме в Дивізіоні A, де зіграє проти Португалії, Норвегії та Вельсу. Україна під керівництвом Андреа Мальдери змагатиметься в Дивізіоні B з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією, борючись за підвищення в класі.

Оскільки обидві збірні не пробилися на Чемпіонат світу 2026, влітку вони проводять лише товариські матчі. Данія нещодавно зіграла внічию з ДР Конго (0:0), тоді як Україна на виїзді перемогла Польщу (2:0) завдяки голам Яремчука та Ярмоленка. У цьому матчі також дебютували Романчук і Синчук.

Хід гри 

Перший тайм матчу склався непросто для збірної України, яка проводила другий поєдинок під керівництвом нового наставника Андреа Мальдери. Данці з перших хвилин діяли активніше та частіше загрожували воротам Анатолія Трубіна. Хоча голкіпер українців кілька разів рятував команду, господарі володіли ініціативою й закономірно відкрили рахунок на 13-й хвилині. Тоді Патрік Доргу змістився з флангу до центру та точним ударом вивів Данію вперед.

Після пропущеного м'яча українці довго не могли налагодити гру в атаці. Перший небезпечний удар збірна України завдала лише на 33-й хвилині, коли Назарина перевірив пильність Германсена. Натомість данці продовжували створювати моменти, і на 36-й хвилині Йоакім Меле вдало зіграв на добиванні після сейву Трубіна, подвоївши перевагу господарів. Уже за кілька хвилин Хег та Осула навіть могли зробити рахунок ще більш комфортним для своєї команди, але все ж припустилися хиби.

Однак кінцівка тайму залишила Україні надію. На 44-й хвилині Віталій Миколенко розігнав атаку, а Роман Яремчук не зумів одразу завершити епізод, але м'яч відскочив до Віктора Циганкова, який скоротив відставання до мінімуму. Уже в компенсований час Яремчук навіть відправив м'яч у сітку після удару головою, однак взяття воріт було скасоване через офсайд. Тож на перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь Данії. 

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У другому таймі збірна України намагалася розвинути успіх після голу наприкінці першої половини зустрічі, однак гострих моментів біля воріт суперника було небагато. На старті тайму Мальдера випустив Артема Довбика замість Романа Яремчука. Данці продовжували активно діяти попереду, а на 49-й хвилині лише самовіддані дії Матвієнка врятували українців після помилки оборони. 

У середині тайму команди провели низку замін, а гра залишалася доволі рівною та боротьбою. На 61-й хвилині Данія освіжила склад потрійною заміною, тоді як українці намагалися шукати шанси попереду через Циганкова та Довбика. Попри окремі небезпечні епізоди біля воріт обох команд, рахунок на табло не змінився.

Однак несподівано матч завершився достроково на 79-й хвилині. До цього моменту команди не забивали у другому таймі, тож фінальний рахунок залишився таким самим, як і після гола Віктора Циганкова наприкінці першої половини зустрічі – 2:1 на користь Данії.

Статистика матчу Данія – Україна

  • Данія – Україна 1:2 (1:2)
  • Голи: Доргу (13), Мегле (36) – Циганков (44)
  • Матч призупинено на 79-й хвилині. 

Нагадаємо, що збірна України з футболу перемогла Польщу в першому матчі під керівництвом Мальдери

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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