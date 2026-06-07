Рекордсмен світу Дюплантіс уперше за три роки програв змагання: як це сталося

Перемогти Дюплантіса вдалося стрибуну, який жодного разу у кар'єрі не вигравав етап Діамантової ліги

Дворазовий олімпійський чемпіон Арман «Мондо» Дюплантіс шокував уболівальників на домашньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі, де він посів друге місце. Про це повідомляє «Главком».

Невдалий турнір для шведа

Дюплантіс уперше за останні 35 місяців не зміг виграти змагання, посівши підсумкове друге місце. Переможцем сектору став австралієць Куртіс Маршалл. Дюплантіс підходив до домашнього турніру в статусі беззаперечного фаворита та лідера сезону. Він упевнено розпочав виступи, з першої спроби подолавши планку на позначках 5,60 м та 5,80 м.

Проте далі у шведа виникли неочікувані труднощі, які збентежили публіку. Мондо двічі поспіль схибив на висоті 6,00 м. Опинившись за крок від вильоту, лідер світового заліку ризикнув і переніс свою останню спробу на 6,05 м, але й вона виявилася невдалою. У підсумку з результатом 5,80 м господар сектору розділив другу сходинку з французом Баптістом Тьєрі. Сенсаційне золото виборов австралієць Куртіс Маршалл, який єдиний зміг чистo підкорити висоту 5.90 м.

Що означає ця поразка?

Виступ у Швеції перервав одну з найграндіозніших переможних серій у сучасній історії легкої атлетики. Дюплантіс не знав смаку поразок протягом 41 турніру поспіль, включно зі змаганнями у приміщенні та на відкритому повітрі.

Востаннє швед поступався ще в липні 2023 року на етапі Діамантової ліги в Монако, де він фінішував четвертим. Що цікаво, тоді його також випередив Маршалл, посівши третю позицію. За час своєї майже трирічної серії домінування Мондо встиг захистити титул олімпійського чемпіона в Парижі, здобути по два титули чемпіона світу на відкритому повітрі та в приміщенні, а також оновити світовий рекорд аж 10 разів, піднявши його у березні 2026 року до космічних 6,31 м.

Пояснення від Дюплантіса

Попри прикрий виступ перед рідними трибунами, 26-річний Дюплантіс не виглядав убитим горем і знайшов сили для жартів, натякнувши на серйозні зміни в особистому житті.

«Сьогодні я почувався трохи нефокусованим. Мені дуже не хотілося програвати тут, на очах у своєї родини та фанатів. Я не програвав уже скільки, три роки? Але знімаю капелюх перед Куртісом – сьогодні він переміг чесно та впевнено, у мене немає виправдань. Я не злюся і збираюся просто насолоджуватися часом у Стокгольмі зі своїми близькими. Незабаром я одружуюся, тож якщо є такий вислів «не щастить у спорті – пощастить у коханні», то це про мене. У мене зараз є важливіші речі в житті», – з посмішкою підсумував Мондо.

Нагадаємо, що рекордсмен світу Дюплантіс пропустить етап Діамантової ліги через власне весілля.