Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Рекордсмен світу Дюплантіс уперше за три роки програв змагання: як це сталося

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Рекордсмен світу Дюплантіс уперше за три роки програв змагання: як це сталося
Арман Дюплантіс є одним з найбільш домінантних спортсменів в історії легкої атлетики
фото: Wanda Diamond League

Перемогти Дюплантіса вдалося стрибуну, який жодного разу у кар'єрі не вигравав етап Діамантової ліги 

Дворазовий олімпійський чемпіон Арман «Мондо» Дюплантіс шокував уболівальників на домашньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі, де він посів друге місце. Про це повідомляє «Главком»

Невдалий турнір для шведа

Дюплантіс уперше за останні 35 місяців не зміг виграти змагання, посівши підсумкове друге місце. Переможцем сектору став австралієць Куртіс Маршалл. Дюплантіс підходив до домашнього турніру в статусі беззаперечного фаворита та лідера сезону. Він упевнено розпочав виступи, з першої спроби подолавши планку на позначках 5,60 м та 5,80 м.

Проте далі у шведа виникли неочікувані труднощі, які збентежили публіку. Мондо двічі поспіль схибив на висоті 6,00 м. Опинившись за крок від вильоту, лідер світового заліку ризикнув і переніс свою останню спробу на 6,05 м, але й вона виявилася невдалою. У підсумку з результатом 5,80 м господар сектору розділив другу сходинку з французом Баптістом Тьєрі. Сенсаційне золото виборов австралієць Куртіс Маршалл, який єдиний зміг чистo підкорити висоту 5.90 м.

Що означає ця поразка?

Виступ у Швеції перервав одну з найграндіозніших переможних серій у сучасній історії легкої атлетики. Дюплантіс не знав смаку поразок протягом 41 турніру поспіль, включно зі змаганнями у приміщенні та на відкритому повітрі.

Востаннє швед поступався ще в липні 2023 року на етапі Діамантової ліги в Монако, де він фінішував четвертим. Що цікаво, тоді його також випередив Маршалл, посівши третю позицію. За час своєї майже трирічної серії домінування Мондо встиг захистити титул олімпійського чемпіона в Парижі, здобути по два титули чемпіона світу на відкритому повітрі та в приміщенні, а також оновити світовий рекорд аж 10 разів, піднявши його у березні 2026 року до космічних 6,31 м.

Пояснення від Дюплантіса

Попри прикрий виступ перед рідними трибунами, 26-річний Дюплантіс не виглядав убитим горем і знайшов сили для жартів, натякнувши на серйозні зміни в особистому житті.

«Сьогодні я почувався трохи нефокусованим. Мені дуже не хотілося програвати тут, на очах у своєї родини та фанатів. Я не програвав уже скільки, три роки? Але знімаю капелюх перед Куртісом – сьогодні він переміг чесно та впевнено, у мене немає виправдань. Я не злюся і збираюся просто насолоджуватися часом у Стокгольмі зі своїми близькими. Незабаром я одружуюся, тож якщо є такий вислів «не щастить у спорті – пощастить у коханні», то це про мене. У мене зараз є важливіші речі в житті», – з посмішкою підсумував Мондо.

Нагадаємо, що рекордсмен світу Дюплантіс пропустить етап Діамантової ліги через власне весілля

Теги: рекорд легка атлетика Діамантова ліга Арман Дюплантіс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Левченко здобула другу перемогу в літньому сезоні
Левченко здобула перемогу на престижному етапі Континентального туру з легкої атлетики
4 червня, 11:50
Олег Дорощук є вихованцем славетної української школи стрибків у висоту
Дорощук пояснив, чому українці постійно серед лідерів у стрибках у висоту
1 червня, 19:31
Захисники встановили новий рекорд у категорії «Військова стійкість та оборона»
Бійці ЗСУ, що обороняють села Мала Токмачка, встановили національний рекорд
24 травня, 21:27
Американська бар'єристка є чинною олімпійською чемпіонкою та володаркою другого найкращого забігу в історії
Американка Расселл майже побила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги в Сямені
23 травня, 20:09
Левченко та Геращенко можуть бути задоволені виступом у Китаї
Подвійний тріумф. Геращенко та Левченко здобули нагороди етапу Діамантової ліги
23 травня, 15:33
Наталія Добринська нагороджує юних спортсменів
В Україні відбудеться новий легкоатлетичний турнір на призи олімпійської чемпіонки Добринської
18 травня, 14:31
Бруну Фернандеш увійшов в історію АПЛ
Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
17 травня, 17:21
Лана Вєтрова з восьмирічним рекордсменом Богданом Малярським
Школяр із Вінниці встановив рекорд України, розповівши головні факти про «Євробачення» (фото)
11 травня, 11:45
Погодні умови в столиці фактично відповідають кінцю липня
Київ побив температурний рекорд 119-річної давнини: у столиці панує липнева спека
8 травня, 18:00

Новини

Товариський матч між Україною і Данією завершився достроково
Товариський матч між Україною і Данією завершився достроково
Моторошне дежавю. Лідер збірної Данії упав на поле без свідомості в спарингу проти України
Моторошне дежавю. Лідер збірної Данії упав на поле без свідомості в спарингу проти України
Рекордсмен світу Дюплантіс уперше за три роки програв змагання: як це сталося
Рекордсмен світу Дюплантіс уперше за три роки програв змагання: як це сталося
Африканська збірна продовжила контракт головного тренера напередодні Чемпіонату світу
Африканська збірна продовжила контракт головного тренера напередодні Чемпіонату світу
Найтитулованіша гімнастка світу Байлз налякала своїми проблемами зі здоров'ям
Найтитулованіша гімнастка світу Байлз налякала своїми проблемами зі здоров'ям
Антонеллі виграв хаотичний Гран-прі Монако Формули-1
Антонеллі виграв хаотичний Гран-прі Монако Формули-1

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Вчора, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua