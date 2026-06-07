Збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу

Поєдинок тривав 65 хвилин через сумний випадок із Крістіаном Еріксеном

Національна команда України програла збірній Данії (1:2) у товариській зустрічі. Про це повідомляє «Главком».

«Червоно-білі» захопили ініціативу в дебюті поєдинку. Підопічні Браяна Рімера зробила кілька підходів до воріт Трубіна. Зрештою, данці оформили швидкий м'яч – Доргу отримав передачу Ба праворуч, змістився в центр і потужним ударом здалеку змусив капітулювати кіпера.

Господарі продовжили атакувати. Ось Фрогольдт із лінії штрафного розім'яв Трубіна. А згодом воротар парирував удар Андерсена головою після навісу зі штрафного. Команда Андреа Мальдери відповіла дальнім пострілом Назарини – в руки голкіперу.

А на 35-й хвилині Данія подвоїла перевагу. Класна комбінація за участі Доргу та Гойб'єрга завершилася ударом Гега. Трубін відбив м'яч перед собою, а першим на добиванні опинився Меле.

Рахунок відразу міг стати розгромним. Воротар «синьо-жовтих» впорався зі ще одним випадом Меле, а Гег на добиванні відправив м'яч вище воріт. Згодом Осула діагональним ударом із меж штрафного не влучив у дальній кут.

Збірна України потужно провела кінцівку першого тайму. Відквитали один м'яч підопічні Мальдери на 44-й хвилині. Це Циганков опинився у потрібному місці в потрібний час після того, як Яремчук не зміг скористатися прострілом Миколенка.

А ледь не в наступній атаці «синьо-жовті» забили вдруге. Очеретько подав з правого флангу подав на лінію воротарського, де м'яч чи то від Яремчука, чи то від Меле влетів у ворота. Проте, лайнсмен зафіксував сумнівний офсайд. VAR на цей матч залучали, тож перевірити рішення суддівської бригади не змогли.

Другий тайм команди розпочали обережніше. На 53-й хвилині ледь не стався автогол для Данії, коли Гегсберг мало не зрізав у власні ворота передачу Миколенка. Цей напівмомент залишився єдиним у другій половині.

На 65-й хвилині матч перервався. Хтось з данців без боротьби впав на полі без свідомості. Транслятор відразу перейшов на загальний план, а на стадіоні запанувала тиша. Невдовзі з'ясувалося, що зле стало хавбеку господарів Еріксену. Він пережив серцевий напад на полі на Євро-2020 та відтоді живе з кардіостимулятором.

⚽️ Матч Україна - Данія достроково зупинили: Еріксен знепритомнів на полі



На 65-й хвилині товариського матчу данський футболіст Крістіан Еріксен раптово втратив свідомість і впав на газон.



Після майже 20-хвилинної паузи та допомоги медиків гравець зміг самостійно залишити поле,… pic.twitter.com/zVXqHocC7K — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 7, 2026

Вимушена пауза затягнулася на 15 хвилин. Лідер «червоно-білих» опритомнів, але його госпіталізували для детального обстеження. Футболісти та тренерські штаби національних команд спільно вирішили не продовжувати матч за таких обставин.

Контрольний матч

Данія – Україна – 2:1

Голи: Доргу, 13, Меле, 35 – Циганков, 44

До слова, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

Нагадаємо, вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді.