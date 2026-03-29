Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Капітан «Баварії» оговтався від травми перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Мануель Ноєр незабаром повернеться на поле
фото: Reuters

Німецький гранд отримав хороші новини з лазарету команди

Воротар мюнхенської «Баварії» Мануель Ноєр відновився після травми литкового м'яза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Досвідчений голкіпер буде готовий до 28-го туру німецької Бундесліги. «Ротен» 4 квітня на виїзді протистоятимуть «Фрайбургу». Ноєр повинен з'явитися у старті мюнхенців.

Ветеран «Баварії» зазнав травми на початку березня. Він пропустив чотири поєдинки команди поспіль. Зокрема, ветеран спостерігав лише з трибун за протистоянням із «Аталантою» з Бергамо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (6:1, 4:1). Зате кіпер зможе взяти участь в чвертьфіналі проти мадридського «Реала» (7 квітня і 15 квітня).

Ноєр у нинішньому сезоні провів 29 матчів у всіх турнірах. У цих поєдинках воротар пропустив 27 м'ячів. До свого активу він записав 10 кліншитів.

До слова, мадридський «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії». Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

Нагадаємо, раніше «Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати нападника Гаррі Кейна. Контракт із бомбардиром розрахований до літа 2027 року. Якщо пролонгувати договір не вдасться, то «ротен» придбають Віктора Осімгена з чемпіонату Туреччини.
 

Теги: Мануель Нойєр ФК Баварія Бундесліга Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua