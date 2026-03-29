Капітан «Баварії» оговтався від травми перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів

Німецький гранд отримав хороші новини з лазарету команди

Воротар мюнхенської «Баварії» Мануель Ноєр відновився після травми литкового м'яза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Досвідчений голкіпер буде готовий до 28-го туру німецької Бундесліги. «Ротен» 4 квітня на виїзді протистоятимуть «Фрайбургу». Ноєр повинен з'явитися у старті мюнхенців.

Ветеран «Баварії» зазнав травми на початку березня. Він пропустив чотири поєдинки команди поспіль. Зокрема, ветеран спостерігав лише з трибун за протистоянням із «Аталантою» з Бергамо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (6:1, 4:1). Зате кіпер зможе взяти участь в чвертьфіналі проти мадридського «Реала» (7 квітня і 15 квітня).

Ноєр у нинішньому сезоні провів 29 матчів у всіх турнірах. У цих поєдинках воротар пропустив 27 м'ячів. До свого активу він записав 10 кліншитів.

До слова, мадридський «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії». Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

Нагадаємо, раніше «Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати нападника Гаррі Кейна. Контракт із бомбардиром розрахований до літа 2027 року. Якщо пролонгувати договір не вдасться, то «ротен» придбають Віктора Осімгена з чемпіонату Туреччини.

