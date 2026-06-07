Данський футбольний союз розкрив подробиці стану Еріксена після матчу з Україною

Гравець демонструє позитивну динаміку

Данський футбольний союз виступив з офіційною заявою щодо стану півзахисника національної збірної Крістіана Еріксена, якому стало зле під час товариського матчу проти збірної України в Оденсе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Твіттер організації.

Що з Еріксеном?

Одразу після інциденту, який змусив зупинити поєдинок, Данський футбольний союз оприлюднив інформацію у своїх офіційних соцмережах. Організація поспішила заспокоїти вболівальників, зазначивши, що загрози для життя футболіста немає.

Повідомляється, що медикам удалося швидко стабілізувати стан гравця. «Крістіан Еріксен при свідомості і почувається добре, враховуючи обставини. Матч скасовано», – наголосили в організації.

Сам товариський поєдинок, який став етапом підготовки команд, так і не було дограно. Зустріч остаточно скасували у другому таймі на 79-й хвилині за рахунку 2:1 на користь збірної Данії.

Повторення минулого

Звістка про те, що з Еріксеном усе добре, принесла величезне полегшення футбольному світу, оскільки цей випадок став уже другим подібним інцидентом у кар'єрі 34-річного хавбека. П'ять років тому, 12 червня 2021 року, Еріксен пережив зупинку серця під час поєдинку Євро-2020 проти збірної Фінляндії.

Тоді його життя врятували лікарі на полі, після чого гравцю встановили кардіовертер-дефібрилятор. Попри тривожне дежавю у грі з українцями та необхідність реанімації просто на полі, данець перебуває в задовільному стані.

Нагадаємо, що збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу.