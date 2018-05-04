Бондаренко не вдалося пройти в основну сітку одиночного розряду тенісного турніру в Мадриді
- Сьогодні, 18:37
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Розсилка
Українка на змаганнях буде представлена лише у парному розряді
Катерина Бондаренко не змогла потрапити в основну сітку турніру серії WTA, який незабаром розпочнеться в Мадриді.
Вже у стартовому матчі відбору українська тенісистка поступилася представниці Сербії Ользі Данилович.
Катерина Бондаренко четвертий рік поспіль стартувала у відборі Mutua Madrid Open і ще жодного разу не грала в столиці Іспанії в основній сітці.
Українка продовжить свій виступ у Мадриді в парному розряді.
Раніше три українські тенісистки, які точно зіграють в основній сітці турніру WTA Premier Mandatory в Мадриді, дізналися імена суперниць з якими зіграють у першому раунді.
Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія
Призовий фонд: €6,685,828
Кваліфікація (перший раунд)
Ольга Данилович (Сербія) - Катерина Бондаренко (Україна) - 3:6, 7:6 (2), 6:2