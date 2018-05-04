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    Бондаренко не вдалося пройти в основну сітку одиночного розряду тенісного турніру в Мадриді

    Українка на змаганнях буде представлена лише у парному розряді
    Катерина Бондаренко не змогла потрапити в основну сітку турніру серії WTA, який незабаром розпочнеться в Мадриді. Вже у стартовому матчі відбору українська тенісистка поступилася представниці Сербії Ользі Данилович. Катерина Бондаренко четвертий рік поспіль стартувала у відборі Mutua Madrid Open і ще жодного разу не грала в столиці Іспанії в
    • Сьогодні, 18:37
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    Катерина Бондаренко
    Катерина Бондаренко

    Українка на змаганнях буде представлена лише у парному розряді

    Катерина Бондаренко не змогла потрапити в основну сітку турніру серії WTA, який незабаром розпочнеться в Мадриді.

    Вже у стартовому матчі відбору українська тенісистка поступилася представниці Сербії Ользі Данилович.

    Катерина Бондаренко четвертий рік поспіль стартувала у відборі Mutua Madrid Open і ще жодного разу не грала в столиці Іспанії в основній сітці.

    Українка продовжить свій виступ у Мадриді в парному розряді.

    Раніше три українські тенісистки, які точно зіграють в основній сітці турніру WTA Premier Mandatory в Мадриді, дізналися імена суперниць з якими зіграють у першому раунді.

    Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

    Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія

    Призовий фонд: €6,685,828

    Кваліфікація (перший раунд)

    Ольга Данилович (Сербія) - Катерина Бондаренко (Україна) - 3:6, 7:6 (2), 6:2

    теніс Катерина Бондаренко
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