Бондаренко не вдалося пройти в основну сітку одиночного розряду тенісного турніру в Мадриді

Українка на змаганнях буде представлена лише у парному розряді

Катерина Бондаренко не змогла потрапити в основну сітку турніру серії WTA, який незабаром розпочнеться в Мадриді. Вже у стартовому матчі відбору українська тенісистка поступилася представниці Сербії Ользі Данилович. Катерина Бондаренко четвертий рік поспіль стартувала у відборі Mutua Madrid Open і ще жодного разу не грала в столиці Іспанії в



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Катерина Бондаренко

Українка на змаганнях буде представлена лише у парному розряді

Катерина Бондаренко не змогла потрапити в основну сітку турніру серії WTA, який незабаром розпочнеться в Мадриді.

Вже у стартовому матчі відбору українська тенісистка поступилася представниці Сербії Ользі Данилович.

Катерина Бондаренко четвертий рік поспіль стартувала у відборі Mutua Madrid Open і ще жодного разу не грала в столиці Іспанії в основній сітці.

Українка продовжить свій виступ у Мадриді в парному розряді.

Раніше три українські тенісистки, які точно зіграють в основній сітці турніру WTA Premier Mandatory в Мадриді, дізналися імена суперниць з якими зіграють у першому раунді.

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія

Призовий фонд: €6,685,828

Кваліфікація (перший раунд)

Ольга Данилович (Сербія) - Катерина Бондаренко (Україна) - 3:6, 7:6 (2), 6:2