Світоліна, Цуренко та Костюк дізналися імена перших суперниць на престижному турнірі в Мадриді

Представниці України виступлять на турнірі WTA Premier Mandatory в Іспанії

Три українські тенісистки, які точно зіграють в основній сітці турніру WTA Premier Mandatory в Мадриді, дізналися імена суперниць з якими зіграють у першому раунді. Еліна Світоліна (№4) отримала четвертий номер посіву і в стартовому матчі зіграє проти Алізе Корне (№34). Українка виграла останні дві зустрічі з француженкою: у 2015 році на Ролан



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Еліна Світоліна

Представниці України виступлять на турнірі WTA Premier Mandatory в Іспанії

Три українські тенісистки, які точно зіграють в основній сітці турніру WTA Premier Mandatory в Мадриді, дізналися імена суперниць з якими зіграють у першому раунді.

Еліна Світоліна (№4) отримала четвертий номер посіву і в стартовому матчі зіграє проти Алізе Корне (№34). Українка виграла останні дві зустрічі з француженкою: у 2015 році на Ролан Гарросі та в минулому сезоні на «Прем'єрі» в Римі.

Кращим результатом уродженки Одеси в Мадриді є друге коло в 2015 і 2016 роках.

Леся Цуренко (№38) участь на турнірі почне матчем проти десятої ракетки світу Петри Квітової. У 2013 році тенісистки провели єдину зустріч у третьому кола турніру Індіан-Веллсі, в якому перемогу здобула чешка.

За попередніх п'ять років участі на турнірі в столиці Іспанії Цуренко двічі не пройшла кваліфікацію і три рази програла в першому колі.

Марта Костюк (№134), яка отримала wild card в основну сітку, в першому колі зустрінеться зі ще однією володаркою wild card - іспанкою Ларою Аррубарреною (№80). Раніше 15-річна киянка не виступала на турнірах категорії Premier Mandatory.

Джерело: btu.org.ua