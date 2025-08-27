Збірна Франції з футболу оголосила склад на матчі з Україною та Ісландією

Дешам викликав для підготовки до матчів відбору чемпіонату світу з Україною та Ісландією 23 виконавців

Сьогодні, 27 серпня, збірна Франції оголосила склад на вересневі поєдинки відбору чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам викликав для підготовки до матчів відбору ЧС-2026 з Україною та Ісландією 23 виконавців.

Склад збірної Франції

Воротарі: Майк Меньян («Мілан», Італія), Лукас Шевальє («ПСЖ»), Бріс Самба («Ренн»).

Захисники: Люка Дінь («Астон Вілла», Англія), Мало Густа («Челсі», Англія), Тео Ернандес («Аль-Хіляль», Саудівська Аравія), Ібраїма Конате («Ліверпуль», Англія), Жуль Кунде («Барселона», Іспанія), Вільям Саліба («Арсенал», Англія), Дайо Упамекано («Баварія», Німеччина), Люка Ернандес («ПСЖ»).

Півзахисники: Ману Коне («Рома», Італія), Орельєн Тчуамені («Реал», Іспанія), Хефрен Тюрам («Ювентус», Італія), Дезіре Дує («ПСЖ»), Адрієн Рабьйо («Марсель»).

Нападники: Магнес Акліуш («Монако»), Раян Шеркі («Манчестер Сіті», Англія), Кіліан Мбаппе («Реал», Іспанія), Майкл Олісе («Баварія», Німеччина), Маркус Тюрам («Інтер», Італія), Бредлі Барколя, Усман Дембеле (обидва — «ПСЖ»).

Матч між збірними України та Франції в межах відбору ЧС-2026 відбудеться 5 вересня в польському Вроцлаві на «Тарчинський Арена Вроцлав». Поєдинок з Ісландією французи проведуть 9 вересня на «Парк де Пренс» у Парижі.

Збірна України виборюватиме путівку на американський мундіаль у групі D разом з Азербайджаном, Ісландією та Францією.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу.

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.