Мессі привітав Дембеле з отриманням «Золотого м'яча»

Дембеле у минулому сезоні зіграв 53 матчі за «ПСЖ», забив 35 голів і зробив 16 результативних передач

«Неймовірний Ус. Вітаю, я так радий за тебе. Ти цього заслужив», – написав Мессі

Нападник «Інтер Майамі» та збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі привітав форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле з отриманням нагороди «Золотий м'яч», яка вручається найкращому гравцю світу. Про це інформує «Главком».

Церемонія відбулася у понеділок, 22 вересня у Парижі. Усман Дембеле вперше у кар'єрі виграв престижний приз.

«Неймовірний Ус. Вітаю, я так радий за тебе. Ти цього заслужив», – написав Мессі у коментарі до повідомлення Дембеле у соціальних мережах.

Сам Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча».

Дембеле у минулому сезоні зіграв 53 матчі за «ПСЖ», забив 35 голів і зробив 16 результативних передач. «ПСЖ» минулого сезону виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Франції, Лігу чемпіонів і дійшов до фіналу клубного чемпіонату світу.

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році.

Українці тричі ставали володарями нагороди.

Шевченко здобув «Золотий м’яч» у 2004 році, Бєланов – у 1986-му, а Блохін – у 1975-му.

Всі троє українських футболістів грали за київське «Динамо» під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Блохін та Бєланов здобули «Золоті м’ячі», будучи гравцями київського клубу. Шевченко здобув трофей, коли грав за «Мілан».

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».