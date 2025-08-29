Головна Спорт Новини
Гра з Венесуелою може стати останньою для Мессі у складі збірної в Аргентині

На Мессі очікує особлива гра
фото: Reuters

Збірна Аргентини 5 вересня проведе домашній матч проти збірної Венесуели

Легендарний нападник збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі не виключив, що майбутній матч відбірного циклу чемпіонату світу проти Венесуели може стати для нього останнім за національну команду на домашньому полі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

«Це буде особливий, дуже особливий матч для мене, бо це останній із відбіркових матчів в Аргентині. Я не знаю, чи будуть після цього товариські матчі чи ще якісь зустрічі, але це дуже особливий матч, і тому зі мною буде моя сім'я: моя дружина, мої діти, мої батьки та мої брати. Всі, хто зможе», – заявив 38-річний Мессі.

Аргентинці вже відібралися на чемпіонат світу 2026 року, який пройде у США, Мексиці та Канаді.

Збірна Аргентини 5 вересня проведе домашній матч проти збірної Венесуели, а 10 вересня на виїзді зіграє з Еквадором.

Збірна Аргентини у жовтні проведе два матчі у США. Товариський матч із Венесуелою запланований на 10 жовтня, а гра проти Пуерто-Ріко – на 13 жовтня.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

