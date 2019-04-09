Бонуччі може залишити «Ювентус» через расистський скандал



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Захисник «Ювентуса» Леонардо Бонуччі

«Ювентус» розглядає можливість продажу Бонуччі влітку, якщо клуб отримає вигідну пропозицію

Захисник «Ювентуса» Леонардо Бонуччі може покинути туринський клуб в літнє трансферне вікно. Як повідомляє Calciomercato, майбутнє футболіста знаходиться під питанням після слів на адресу свого одноклубника Мойзе Кіна.

Після матчу 30-го туру чемпіонату Італії з «Кальярі» (2:0) Бонуччі заявив, що 19-річний форвард сам був частково винен в тому, що вболівальники команди господарів поля агресивно відреагували на забитий ним гол, образивши Кіна через колір його шкіри.

«Ювентус» розглядає можливість продажу Бонуччі влітку, якщо клуб отримає вигідну пропозицію. Відзначається, що до 31-річного футболіста придивляється «Реал».

Варто зазначити, що мадридці шукають заміну Рафаелю Варану, який хоче покинути королівський клуб.

Джерело: Чемпионат.com