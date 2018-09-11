Борці та борчині з України здобули сім нагород на турнірах у Польщі



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У загальнокомандному заліку жіноча команда стала першою

У Польщі відбулися жіночий і чоловічий рейтингові турніри зі спортивної боротьби.

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.

Молода борчиня Ілона Семків впевнено дійшла до фіналу категорії 50 кг, де на неї чекала колишня співвітчизниця, яка зараз виступає під прапором Азербайджану, – Марія Стадник. У підсумку Ілона стала срібною призеркою.

Тетяна Кіт також здобула срібло у категорії 55 кг.

Олена Кремзер всуху перемогла болгарську борчиню та стала бронзовою призеркою у вазі 59 кг.

На другий день змагань золоту медаль спершу здобула Алла Черкасова у вазі 68 кг. Вона продемонструвала красиву боротьбу та перемогла достроково у фіналі з рахунком 16:5.

Також у запеклій сутичці золото здобула Юлія Остапчук у категорії 62 кг.

У загальнокомандному заліку українська команда посіла перше місце.

Щодо чоловіків, то у перший день срібну медаль виборов Олексій Осняч у вазі 82 кг.

Також срібло завоював другого дня Олександр Шишман у вазі 87 кг.