Бойко хотів би залишитись грати в «Динамо» на постійній основі

Український голкіпер і надалі планує виступати за столичний клуб

Денис Бойко після матчу з «Ворсклою» (1:0) повідомив про своє бажання залишитись у київському клубі на постійній основі. Про це голкіпер заявив у коментарі прес-службі столичного клубу. Нагадаємо, футболіст виступає в Україні на правах оренди, тоді як за контрактом він належить «Бешикташу». Раніше повідомлялось, що



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Денис Бойко. Фото: ФК Динамо

Український голкіпер і надалі планує виступати за столичний клуб

Денис Бойко після матчу з «Ворсклою» (1:0) повідомив про своє бажання залишитись у київському клубі на постійній основі.

Про це голкіпер заявив у коментарі прес-службі столичного клубу.

Нагадаємо, футболіст виступає в Україні на правах оренди, тоді як за контрактом він належить «Бешикташу».

Раніше повідомлялось, що «Динамо» запропонувало турецькій команді 1,2 мільйони євро за гравця.

«Це питання не до мене, а до президента і керівництва клубу. Особисто я б із задоволенням залишився тут. Докладу максимум зусиль для того, щоб продовжити кар'єру в «Динамо», якщо чимось можу допомогти команді», – сказав Бойко.

Раніше повідомлялося, що влітку стане відома доля голкіпера «Динамо» Максима Коваля, який на правах оренди виступає за «Депортиво».