Бойко хотів би залишитись грати в «Динамо» на постійній основі
- Сьогодні, 21:16
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Український голкіпер і надалі планує виступати за столичний клуб
Денис Бойко після матчу з «Ворсклою» (1:0) повідомив про своє бажання залишитись у київському клубі на постійній основі.
Про це голкіпер заявив у коментарі прес-службі столичного клубу.
Нагадаємо, футболіст виступає в Україні на правах оренди, тоді як за контрактом він належить «Бешикташу».
Раніше повідомлялось, що «Динамо» запропонувало турецькій команді 1,2 мільйони євро за гравця.
«Це питання не до мене, а до президента і керівництва клубу. Особисто я б із задоволенням залишився тут. Докладу максимум зусиль для того, щоб продовжити кар'єру в «Динамо», якщо чимось можу допомогти команді», – сказав Бойко.
Раніше повідомлялося, що влітку стане відома доля голкіпера «Динамо» Максима Коваля, який на правах оренди виступає за «Депортиво».