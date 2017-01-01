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    Бойко взимку може перейти в «Шахтар»

    Слово за президентом «Бешикташа» Фікретом Орманом
    Український голкіпер Денис Бойко може перейти в «Шахтар». Про це повідомив представник гравця в турецькому клубі Доган Ерджан. «З пропозиціями про перехід Дениса Бойка раніше зверталися ПАОК і «Олімпіакос», але «Бешикташ» їм відмовив. Бойко може покинути «Бешикташ» в січні. Ймовірно, він
    • Сьогодні, 13:53
    • Розсилка
    Денис Бойко
    Денис Бойко

    Слово за президентом «Бешикташа» Фікретом Орманом

    Український голкіпер Денис Бойко може перейти в «Шахтар».

    Про це повідомив представник гравця в турецькому клубі Доган Ерджан.

    «З пропозиціями про перехід Дениса Бойка раніше зверталися ПАОК і «Олімпіакос», але «Бешикташ» їм відмовив.

    Бойко може покинути «Бешикташ» в січні.

    Ймовірно, він перейде в «Шахтар», адже їх воротарю скоро виповниться 40 років (Андрію П'ятову 33 роки - прим. Tribuna.com). Розглядаються варіанти оренди і повноцінного трансферу.

    Зараз слово за президентом «Бешикташа» Фікретом Орманом.

    «У «Шахтаря» і «Бешикташа» були проблеми в переговорах по гравцям, якими турецький клуб цікавився раніше. Не думаю, що вони відпустять Бойко безкоштовно», - сказав Ерджан.

    Відзначимо, в поточному сезоні Бойко не зіграв жодного матчу.

    Джерело: ua.tribuna.com

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