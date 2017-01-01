Бойко взимку може перейти в «Шахтар»

Слово за президентом «Бешикташа» Фікретом Орманом

Український голкіпер Денис Бойко може перейти в «Шахтар». Про це повідомив представник гравця в турецькому клубі Доган Ерджан. «З пропозиціями про перехід Дениса Бойка раніше зверталися ПАОК і «Олімпіакос», але «Бешикташ» їм відмовив. Бойко може покинути «Бешикташ» в січні. Ймовірно, він



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Денис Бойко

Слово за президентом «Бешикташа» Фікретом Орманом

Український голкіпер Денис Бойко може перейти в «Шахтар».

Про це повідомив представник гравця в турецькому клубі Доган Ерджан.

«З пропозиціями про перехід Дениса Бойка раніше зверталися ПАОК і «Олімпіакос», але «Бешикташ» їм відмовив.

Бойко може покинути «Бешикташ» в січні.

Ймовірно, він перейде в «Шахтар», адже їх воротарю скоро виповниться 40 років (Андрію П'ятову 33 роки - прим. Tribuna.com). Розглядаються варіанти оренди і повноцінного трансферу.

Зараз слово за президентом «Бешикташа» Фікретом Орманом.

«У «Шахтаря» і «Бешикташа» були проблеми в переговорах по гравцям, якими турецький клуб цікавився раніше. Не думаю, що вони відпустять Бойко безкоштовно», - сказав Ерджан.

Відзначимо, в поточному сезоні Бойко не зіграв жодного матчу.

Джерело: ua.tribuna.com