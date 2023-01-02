Футбольна збірна України залишилась без головного тренера

УАФ досі ще не оголосила рішення про долю Петракова

Петраков провів на чолі збірної 15 матчів

У тренера Олександра Петракова 31 грудня 2022-го року завершилась дія контракту зі збірною України. Про це повідомляє «Главком».

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Українська асоціація футболу (УАФ) досі ще не оголосила рішення про долю Петракова: не було повідомлень ні про прощання з тренером, ні про продовження угоди. У сторін є можливість продовження співпраці ще на один цикл.

Повноцінно він вступив на цю посаду 17 листопада 2021-го року. До того – з 18 серпня 2021-го року – наставник працював у статусі виконувача обов’язків.

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Відзначимо, що Петраков провів на чолі збірної 15 матчів. Під його керівництвом «синьо-жовті» посіли друге місце в групі кваліфікації на Чемпіонату світу-2022, проте у фінальному поєдинку плей-оф поступилися Вельсу. Також збірна України фінішувала на другому місці в групі «B» Ліги націй, перебуваючи в квартеті з Шотландією, Ірландією та Вірменією.

Нагадаємо, Сергія Реброва називають одним із головних кандидатів на посаду. Вчора, 14 листопада, фахівець приїхав до Києва, де мав розмову з представниками УАФ.