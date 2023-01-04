Ломаченко потрапив до Реєстру держзрадників. Усі скандали із ексчемпіоном світу з боксу

Підставою для внесення українського боксера до реєстру держзрадників стала його публікація в Instagram

Колишнього чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників, який веде громадська організація Рух Чесно.

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Як повідомили на сайті, підставою для внесення українського боксера до реєстру стала його публікація в Instagram.

Ломаченко оприлюднив відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.

На відео він говорить про те, що «українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої та проти українського народу». Це є одним з основних наративів російської пропаганди щодо обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату.

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У своєму дописі Василь Ломаченко закликає підписників «показати, наскільки вони вірні Отцю нашому небесному і Матері нашій церкві, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, і наскільки ми віддані йому».

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Після шквалу критики у коментарях Ломаченко зробив чергову публікацію з тим самим священником.

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Нагадаємо, у грудні Ломаченко опублікував фото митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого запровадила санкції РНБО.

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Відзначимо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

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Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

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Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.