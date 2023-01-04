Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ломаченко потрапив до Реєстру держзрадників. Усі скандали із ексчемпіоном світу з боксу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ломаченко потрапив до Реєстру держзрадників. Усі скандали із ексчемпіоном світу з боксу
Ломаченко демонструє свою прихильність до Московської церкви
фото із соцмереж

Підставою для внесення українського боксера до реєстру держзрадників стала його публікація в Instagram

Колишнього чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників, який веде громадська організація Рух Чесно.

Як повідомили на сайті, підставою для внесення українського боксера до реєстру стала його публікація в Instagram.

Ломаченко потрапив до Реєстру держзрадників. Усі скандали із ексчемпіоном світу з боксу фото 1
  • Ломаченко оприлюднив відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.

На відео він говорить про те, що «українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої та проти українського народу». Це є одним з основних наративів російської пропаганди щодо обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату.

У своєму дописі Василь Ломаченко закликає підписників «показати, наскільки вони вірні Отцю нашому небесному і Матері нашій церкві, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, і наскільки ми віддані йому».

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

  • Відзначимо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

  • Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.

Читайте також: «Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера
Теги: Василь Ломаченко Російська православна церква в Україні бокс реєстр скандал державна зрада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ломаченко опублікував релігійний пост
«Україна розпочала війну проти бога»: Ломаченко вляпався у черговий скандал (відео)
31 грудня, 2022, 22:21
Ломаченко написав новий релігійний пост
Ломаченко опублікував ще одне відео проповіді митрополита Московської церкви Лонгіна
1 сiчня, 15:11
Ломаченка можна обміняти на українських полонених
«Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера
2 сiчня, 03:46

Новини

Ломаченко потрапив до Реєстру держзрадників. Усі скандали із ексчемпіоном світу з боксу
Ломаченко потрапив до Реєстру держзрадників. Усі скандали із ексчемпіоном світу з боксу
Хто б переміг у двобої між братами Кличками: відомий тренер назвав фаворита
Хто б переміг у двобої між братами Кличками: відомий тренер назвав фаворита
Біля стадіону «Маракана» з'явиться вулиця на честь легендарного Пеле
Біля стадіону «Маракана» з'явиться вулиця на честь легендарного Пеле
Зруйнована льодова арена в Дружківці: Кулеба звернувся до російських функціонерів (фото)
Зруйнована льодова арена в Дружківці: Кулеба звернувся до російських функціонерів (фото)
Відомий гонщик загинув в аварії
Відомий гонщик загинув в аварії
Шахістка з РФ, яка засудила війну в Україні, втекла від санкцій до Швейцарії
Шахістка з РФ, яка засудила війну в Україні, втекла від санкцій до Швейцарії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
60K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
16K
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
9306
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ
9204
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8598
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту