Бразилія з трьома «екс-гірниками» впевнено розібралась з США
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Розсилка
У товариському поєдинку бразильці двічі змусили капітулювати голкіпера американської збірної
Забитими голами у складі «селесао» відзначилися Роберто Фірміно (11 хвилина) та Неймар (43, з пенальті).
Зазначимо, що у складі бразильської команди зіграли одразу троє колишніх гравців донецького «Шахтаря»: Дуглас Коста, Фред та Вілліан.
Перші двоє провели на полі 60 хвилин. Вілліан, у своєю чергу, з'явився на полі на 61-й хвилині. Він змінив саме Косту.
Для Дугласа цей поєдинок став вже 14-м у футболці національної команди, у трьох з яких йому вдалося відмітитися забитими м'ячами.
В іншому контрольному спарингу Уругвай розбив Мексику з рахунком 4:1.
Товариський матч з футболу
США – Бразилія – 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – Фірміно (11), 0:2 – Неймар (43, пен)
Бразилія: Аліссон, Маркіньос, Тіаго Сілва (Деде, 80), Філіпе Луїс, Фред (Артур, 60), Фабіньо, Коутіньо (Лукас Пакета, 71), Каземіро, Дуглас Коста (Вілліан, 61), Неймар (Евертон, 80) , Фірміно (Рішарлісон, 75).
Мексика – Уругвай – 1:4 (1:3)
Голи: 0:1 – Хіменес (21), 1:1 – Хіменес (25, пен), 1:2 – Суарес (32), 1:3 – Суарес (40, пен), 1:4 – Перейро (59)
Джерело: tsn.ua