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    Бразилія з трьома «екс-гірниками» впевнено розібралась з США

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    Фото взяте з ресурсу Football24.ua - Бразилія з трьома «екс-гірниками» впевнено розібралась з США
    Фото взяте з ресурсу Football24.ua

    У товариському поєдинку бразильці двічі змусили капітулювати голкіпера американської збірної

    Забитими голами у складі «селесао» відзначилися Роберто Фірміно (11 хвилина) та Неймар (43, з пенальті).

    Зазначимо, що у складі бразильської команди зіграли одразу троє колишніх гравців донецького «Шахтаря»: Дуглас Коста, Фред та Вілліан.

    Перші двоє провели на полі 60 хвилин. Вілліан, у своєю чергу, з'явився на полі на 61-й хвилині. Він змінив саме Косту.

    Для Дугласа цей поєдинок став вже 14-м у футболці національної команди, у трьох з яких йому вдалося відмітитися забитими м'ячами.

    В іншому контрольному спарингу Уругвай розбив Мексику з рахунком 4:1.

    Товариський матч з футболу

    США – Бразилія – 0:2 (0:2)

    Голи: 0:1 – Фірміно (11), 0:2 – Неймар (43, пен)

    Бразилія: Аліссон, Маркіньос, Тіаго Сілва (Деде, 80), Філіпе Луїс, Фред (Артур, 60), Фабіньо, Коутіньо (Лукас Пакета, 71), Каземіро, Дуглас Коста (Вілліан, 61), Неймар (Евертон, 80) , Фірміно (Рішарлісон, 75).

    Мексика – Уругвай – 1:4 (1:3)

    Голи: 0:1 – Хіменес (21), 1:1 – Хіменес (25, пен), 1:2 – Суарес (32), 1:3 – Суарес (40, пен), 1:4 – Перейро (59)

    Джерело: tsn.ua

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