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    Бразильський клуб прагне орендувати хавбека київського «Динамо»

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    Бразилець Че-Че втомився сидіти на лаві в Україні - Бразильський клуб прагне орендувати хавбека київського «Динамо»
    Бразилець Че-Че втомився сидіти на лаві в Україні
    ФК Динамо

    Че-Че грає за киян не дуже часто

    Бразильський «Сан-Паулу» зробив чергову, і ймовірно останню в цьому трансферному вікні спробу підписати хавбека київського «Динамо» Че-Че.

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    Як повідомляє авторитетний бразильський журналіст Ренато Нуньєс, «Сан-Паулу» вкотре сформулював київському клубу пропозицію по оренді футболіста і готовий чекати відповіді до 2 квітня – останнього дня трансферного вікна в Бразилії.

    Нагадаємо, що в цьому сезоні Че-Че провів 16 матчів за «Динамо» у всіх турнірах. Останнім часом бразилець переважно виступає за дубль киян.

     Читайте також: Легенда «Шахтаря»: Псевдовболівальники, які ходять на «Динамо» раз на рік, не можуть мати претензій за 0:5 від «Челсі»

    Джерело: UA-Футбол

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    ФК «Динамо» Че-Че
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