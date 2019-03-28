Бразильський клуб прагне орендувати хавбека київського «Динамо»



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Бразилець Че-Че втомився сидіти на лаві в Україні ФК Динамо

Че-Че грає за киян не дуже часто

Бразильський «Сан-Паулу» зробив чергову, і ймовірно останню в цьому трансферному вікні спробу підписати хавбека київського «Динамо» Че-Че.

Як повідомляє авторитетний бразильський журналіст Ренато Нуньєс, «Сан-Паулу» вкотре сформулював київському клубу пропозицію по оренді футболіста і готовий чекати відповіді до 2 квітня – останнього дня трансферного вікна в Бразилії.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Че-Че провів 16 матчів за «Динамо» у всіх турнірах. Останнім часом бразилець переважно виступає за дубль киян.

Джерело: UA-Футбол