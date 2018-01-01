Бразильський півзахисник не хоче повертатися в «Шахтар»

Хавбек хоче домовитися з «Шахтарем» про те, щоб не повертатися в Україну

Хавбек «Шахтаря» Веллінгтон Нем, який на правах оренди виступає за «Сан-Паулу», не має наміру повертатися в донецький клуб. У Нема залишилося ще півроку контракту з «Шахтарем», які гравець хоче, як і раніше, провести в оренді за «Сан-Паулу». При цьому «Сан-Паулу» не має бажання



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Веллінгтон Нем. Фото: прес-служба ФК Сан-Паулу

Хавбек хоче домовитися з «Шахтарем» про те, щоб не повертатися в Україну

Хавбек «Шахтаря» Веллінгтон Нем, який на правах оренди виступає за «Сан-Паулу», не має наміру повертатися в донецький клуб.

У Нема залишилося ще півроку контракту з «Шахтарем», які гравець хоче, як і раніше, провести в оренді за «Сан-Паулу».

При цьому «Сан-Паулу» не має бажання продовжувати орендний договір.

Також невідомо й про варіанти гравця з іншими клубами.

На даний момент Нем відновлюється після травми хрестоподібних зв'язок, якої хавбек зазнав ще в серпні.

Очікується, що футболіст повернеться на полі в лютому.

Тому хавбек хоче домовитися з «Шахтарем» про те, щоб не повертатися в Україну, а відновитися від травми в Бразилії, а потім зайнятися там пошуками нового клубу, інформує Globo Esporte.

В період до травми Нем провів в бразильській Серії А 10 матчів, в яких відзначився одним забитим м'ячем.

Джерело: Футбол 24