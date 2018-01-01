Бразильський півзахисник не хоче повертатися в «Шахтар»
- Сьогодні, 11:50
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Хавбек хоче домовитися з «Шахтарем» про те, щоб не повертатися в Україну
Хавбек «Шахтаря» Веллінгтон Нем, який на правах оренди виступає за «Сан-Паулу», не має наміру повертатися в донецький клуб.
У Нема залишилося ще півроку контракту з «Шахтарем», які гравець хоче, як і раніше, провести в оренді за «Сан-Паулу».
При цьому «Сан-Паулу» не має бажання продовжувати орендний договір.
Також невідомо й про варіанти гравця з іншими клубами.
На даний момент Нем відновлюється після травми хрестоподібних зв'язок, якої хавбек зазнав ще в серпні.
Очікується, що футболіст повернеться на полі в лютому.
Тому хавбек хоче домовитися з «Шахтарем» про те, щоб не повертатися в Україну, а відновитися від травми в Бразилії, а потім зайнятися там пошуками нового клубу, інформує Globo Esporte.
В період до травми Нем провів в бразильській Серії А 10 матчів, в яких відзначився одним забитим м'ячем.
Джерело: Футбол 24