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    Бразильський півзахисник не хоче повертатися в «Шахтар»

    Хавбек хоче домовитися з «Шахтарем» про те, щоб не повертатися в Україну
    Хавбек «Шахтаря» Веллінгтон Нем, який на правах оренди виступає за «Сан-Паулу», не має наміру повертатися в донецький клуб. У Нема залишилося ще півроку контракту з «Шахтарем», які гравець хоче, як і раніше, провести в оренді за «Сан-Паулу». При цьому «Сан-Паулу» не має бажання
    • Сьогодні, 11:50
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    Веллінгтон Нем. Фото: прес-служба ФК Сан-Паулу
    Веллінгтон Нем. Фото: прес-служба ФК Сан-Паулу

    Хавбек хоче домовитися з «Шахтарем» про те, щоб не повертатися в Україну

    Хавбек «Шахтаря» Веллінгтон Нем, який на правах оренди виступає за «Сан-Паулу», не має наміру повертатися в донецький клуб.

    У Нема залишилося ще півроку контракту з «Шахтарем», які гравець хоче, як і раніше, провести в оренді за «Сан-Паулу».

    При цьому «Сан-Паулу» не має бажання продовжувати орендний договір.

    Також невідомо й про варіанти гравця з іншими клубами.

    На даний момент Нем відновлюється після травми хрестоподібних зв'язок, якої хавбек зазнав ще в серпні.

    Очікується, що футболіст повернеться на полі в лютому.

    Тому хавбек хоче домовитися з «Шахтарем» про те, щоб не повертатися в Україну, а відновитися від травми в Бразилії, а потім зайнятися там пошуками нового клубу, інформує Globo Esporte.

    В період до травми Нем провів в бразильській Серії А 10 матчів, в яких відзначився одним забитим м'ячем.

    Джерело: Футбол 24

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