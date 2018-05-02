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    Бразильський півзахисник «Шахтаря» повернувся до загальної групи

    У свою чергу ще три гравця донецького клубу тренуються індивідуально
    Зранку 2 травня «Шахтар» провів тренування на заміській базі «Святошин». Більшу частину сесії було присвячено тактиці, також гравці відпрацювали удари по воротах, інформує прес-служба донецького клубу. Травмовані Дмитро Гречишкін, Олександр Зубков і В’ячеслав Танковський досі займаються індивідуально. У свою чергу
    • Сьогодні, 17:29
    • Розсилка
    Фото: ФК Шахтар
    Фото: ФК Шахтар

    У свою чергу ще три гравця донецького клубу тренуються індивідуально

    Зранку 2 травня «Шахтар» провів тренування на заміській базі «Святошин».

    Більшу частину сесії було присвячено тактиці, також гравці відпрацювали удари по воротах, інформує прес-служба донецького клубу.

    Травмовані Дмитро Гречишкін, Олександр Зубков і В’ячеслав Танковський досі займаються індивідуально.

    У свою чергу бразильський півзахисник Дентіньо повернувся до загальної групи.

    Напередодні домашнього матчу у четвер, 3 травня, у команди заплановане тренування, відкрите для журналістів.

    Зустріч «Шахтар» – «Зоря» відбудеться 5 травня на ОСК «Металіст» у Харкові.

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