Бразильський півзахисник «Шахтаря» повернувся до загальної групи

У свою чергу ще три гравця донецького клубу тренуються індивідуально

Зранку 2 травня «Шахтар» провів тренування на заміській базі «Святошин». Більшу частину сесії було присвячено тактиці, також гравці відпрацювали удари по воротах, інформує прес-служба донецького клубу. Травмовані Дмитро Гречишкін, Олександр Зубков і В’ячеслав Танковський досі займаються індивідуально. У свою чергу