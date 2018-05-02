Бразильський півзахисник «Шахтаря» повернувся до загальної групи
- Сьогодні, 17:29
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Фото: ФК Шахтар
У свою чергу ще три гравця донецького клубу тренуються індивідуально
Зранку 2 травня «Шахтар» провів тренування на заміській базі «Святошин».
Більшу частину сесії було присвячено тактиці, також гравці відпрацювали удари по воротах, інформує прес-служба донецького клубу.
Травмовані Дмитро Гречишкін, Олександр Зубков і В’ячеслав Танковський досі займаються індивідуально.
У свою чергу бразильський півзахисник Дентіньо повернувся до загальної групи.
Напередодні домашнього матчу у четвер, 3 травня, у команди заплановане тренування, відкрите для журналістів.
Зустріч «Шахтар» – «Зоря» відбудеться 5 травня на ОСК «Металіст» у Харкові.